अदाणी समूह की 5 कंपनियों में FIIs की बिकवाली, सितंबर में निकाले 7000 करोड़, इस कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा बेचे

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक (FIIs Selling in Market) पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली करते आ रहे हैं। हालांकि, त्योहारी और अर्निंग सीजन में यह सिलसिला थमा है। सितंबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने अदाणी समूह (Adani Group Companies) की कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। बीएसई में पर उपलब्ध शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों के अनुसार, इस ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा शेयर बेच दिए हैं।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 2,927 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। इसके साथ ही कंपनी में उनकी संयुक्त हिस्सेदारी दूसरी तिमाही में घटकर 13.1 प्रतिशत रह गई, जो पिछली तिमाही में 15.9 प्रतिशत थी।

किस FIIs ने घटाई हिस्सेदारी अबू धाबी स्थित एनवेस्टकॉम होल्डिंग आरएससी, जिसके पास अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस के पहले 3.22 करोड़ शेयर या 2.68 प्रतिशत शेयर थे, जिनकी कीमत लगभग 2,800 करोड़ रुपये थी, अब उसका नाम लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न में नहीं है। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि निवेशक पूरी तरह से बाहर निकल गया है।

जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में अपना निवेश कम कर दिया है और लगभग 460 करोड़ रुपये के शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 2.3 प्रतिशत से घटाकर 1.86 प्रतिशत कर ली है। अडानी पावर में दूसरा सबसे बड़ा एफआईआई विनिवेश हुआ, जहां विदेशी निवेशकों ने लगभग 2,580 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। जीक्यूजी पार्टनर्स ने लगभग 660 करोड़ रुपये तो अन्य एफआईआई ने सामूहिक रूप से लगभग 1,900 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।