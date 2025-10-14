क्या धनतेरस पर नहीं खरीद पाएंगे चांदी, 1 किलो छोड़िए 1 ग्राम के लिए भी किल्लत! एक्सपर्ट से जानिए क्यों हो रहा ऐसा

नई दिल्ली। Silver Rate: दिवाली पास आ रही है। दीपावली (Diwali 2025) से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार है। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ और है। दरअसल, देश ही नहीं दुनिया में चांदी की किल्लत है। चांदी मिल नहीं रही है। शॉर्टेज हो गयी है। ऐसे में करोड़ों भारतीयों के मन में एक सवाल उठा है कि क्या धनतेरस पर चांदी मिलेगी या नहीं? क्योंकि चांदी की कीमतें (Silver Price) सोने से तेज भागती हुई आसमान पर पहले ही पहुंच चुकी है। इसके बावजूद डिमांड कम नहीं हो रही है। बढ़ती कीमत डिमांड को कम करने में भी नाकाम है। इस बढ़ती डिमांड में हमने कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया से जाना कि क्या धनतेरस के मौके पर चांदी मिलेगी या नहीं? आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनतेरस पर क्या चांदी मिलेगी या नहीं? कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया से जागरण बिजनेस की टीम ने सवाल पूछा कि क्या धनतेरस के मौके पर चांदी की किल्लत के बीच लोगों को चांदी मिल पाएगी या नहीं? इस प्रश्न के जवाब पर अजय केडिया ने कहा कि देखिए चांदी की किल्लत सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। चांदी की शॉर्टेज के पीछे की एक नहीं कई वजह है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इसे क्रिटिल मेटल की लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा कई देशों के केंद्रीय बैंक सोने की तरह चांदी की भी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, तीसरा कारण है कि चांदी का प्रोडक्शन डिमांड के अनुसार बहुत कम हो रहा है। और चांदी एक तरह से इंडस्ट्रियल मेटल है। इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है।