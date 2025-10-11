UP Richest Persons: यूपी के टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, घड़ी के मालिक से छिना नंबर वन का ताज
UP Richest Persons: हुरुन इंडिया की नई लिस्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अमीरों की सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। नोएडा के आदित्य खेमका 35,140 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ यूपी के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं, पिछली बार पहले स्थान पर रहे मुरलीधर ज्ञानचंदानी अब चौथे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर अलख पांडे और तीसरे पर सचिन अग्रवाल हैं।
नई दिल्ली। हुरुन इंडिया की लिस्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के अमीरों की लिस्ट में बलट उलटफेर देखने को मिला है। पिछले लिस्ट के अनुसार नई लिस्ट में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज के इस लेख में हम आपको यूपी के टॉप अमीरों (UP Richest Persons) के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन यूपी की टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
कानपुर के घड़ी समूह के मुरलीधर ज्ञानचंदानी इस सूची में पिछले साल नंबर वन पर थे। लेकिन अब उनका नंबर वन का ताज छिन गया है। ये ताज किसी और के हाथ लग गया है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन हैं जिन्होंने मुरलीधर ज्ञानचंदानी को पछाड़कर यूपी के सबसे अमीर शख्स का ताज अपने नाम किया।
कौन है उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर व्यक्ति?
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार इस बार यूपी के सबसे अमीर शख्स का खिताब नोएडा के आदित्य खेमका को गया है। उनकी कंपनी आदित्य इन्फोटेक लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक आदित्य खेमका की नेट वर्थ 35,140 करोड़ रुपये है। उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पहले यूपी के सबसे अमीर व्यक्ति मुरलीधर ज्ञानचंदानी थे। उनकी नेटवर्थ 15800 करोड़ रुपये थी। लेकिन अब वह पिछड़ गए हैं। मुरली ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ कम होकर 8,880 करोड़ रुपये रह गई है।
|TOP 5 UP Richest Persons 2025
|रैंक
|नाम
|कुल संपत्ति (करोड़ में)
|कंपनी
|किस शहर से
|1
|आदित्य खेमका
|35,140
|आदित्य इन्फोटेक
|नोएडा
|2
|अलख पांडे
|14,520
|फिजिक्सवाला
|प्रयागराज
|3
|सचिन अग्रवाल
|11,320
|पीटीसी इंडस्ट्रीज
|लखनऊ
|4
|मुरलीधर ज्ञानचंदानी
|8,880
|घड़ी समूह
|कानपुर
|5
|बिमल ज्ञानचंदानी
|5,920
|घड़ी समूह
|कानपुर
|सोर्स: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025
मुरली ज्ञानचंदानी दूसरे नंबर पर भी नहीं है। यूपी के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं अलख पांडे। उनकी नेटवर्थ 14,520 करोड़ रुपये है। इसके बाद नंबर तीन पर हैं सचिन अग्रवाल। लखनऊ के सचिन अग्रवाल की नेट वर्थ 11,320 करोड़ रुपये है। सचिन अग्रवाल के बाद नंबर आता है कानपुर के मुरलीधर ज्ञानचंदानी का है। वह 8,880 करोड़ रुपये की नेट वर्थ के साथ यूपी के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके बाद कानपुर के ही बिमल ज्ञानचंदानी आते हैं। उनकी नेट वर्थ 5,920 करोड़ रुपये है।
UP के किस शहर में सबसे ज्यादा अरबपति
|क्रमांक
|शहर
|अरबपतियों की संख्या
|1
|नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
|15
|2
|कानपुर
|8
|3
|आगरा
|5
|4
|लखनऊ
|4
|5
|गाजियाबाद
|3
|6
|प्रयागराज
|1
|7
|फैजाबाद
|1
|8
|बुलंदशहर
|1
|9
|ग्रेटर नोएडा
|1
|10
|अलीगढ़
|1
|11
|गोरखपुुर
|1
|कुल
|41
पिछले साल की लिस्ट
|रैंक
|नाम
|कुल संपत्ति (करोड़ में)
|बिजनेस
|किस शहर से
|1
|मुरलीधर ज्ञानचंदानी
|15,800
|घड़ी समूह
|कानपुर
|2
|बिमल ज्ञानचंदानी
|10,500
|घड़ी समूह
|कानपुर
|3
|सचिन अग्रवाल
|9,800
|पीटीसी इंडस्ट्रीज
|लखनऊ
|4
|लक्ष्मण दास
|7,700
|अमृत बॉटलर्स
|अयोध्या
|5
|हितेश ओबेरॉय
|7,600
|जानकारी एज
|नोएडा
|6
|दिनेश चंद्र अग्रवाल
|5,400
|इंडियामार्ट
|नोएडा
|7
|अलख पांडे
|4,500
|फ़िज़िक्सवाला
|प्रयागराज
|8
|यशीश दहिया
|4,100
|पीबी फिनटेक
|नोएडा
|9
|अनिल कुमार सिंह
|4,100
|एप्को इंफ्राटेक
|लखनऊ
|10
|बृजेश अग्रवाल
|3,700
|इंडियामार्ट
|नोएडा
|सोर्स: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024
