UP Richest Persons: यूपी के टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, घड़ी के मालिक से छिना नंबर वन का ताज

नई दिल्ली। हुरुन इंडिया की लिस्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के अमीरों की लिस्ट में बलट उलटफेर देखने को मिला है। पिछले लिस्ट के अनुसार नई लिस्ट में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज के इस लेख में हम आपको यूपी के टॉप अमीरों (UP Richest Persons) के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन यूपी की टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन है उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर व्यक्ति? हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार इस बार यूपी के सबसे अमीर शख्स का खिताब नोएडा के आदित्य खेमका को गया है। उनकी कंपनी आदित्य इन्फोटेक लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक आदित्य खेमका की नेट वर्थ 35,140 करोड़ रुपये है। उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पहले यूपी के सबसे अमीर व्यक्ति मुरलीधर ज्ञानचंदानी थे। उनकी नेटवर्थ 15800 करोड़ रुपये थी। लेकिन अब वह पिछड़ गए हैं। मुरली ज्ञानचंदानी की नेटवर्थ कम होकर 8,880 करोड़ रुपये रह गई है।