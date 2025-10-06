UP Richest List 2025: लखनऊ, कानपुर और वाराणसी नहीं, UP के इस शहर में है 'अरबपतियों की फौज'; देखें पूरी लिस्ट
UP Richest List 2025 उत्तर प्रदेश अब अरबपतियों का केंद्र बनता जा रहा है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार यहाँ अरबपतियों की संख्या 9 से बढ़कर 36 हो गई है। सबसे ज्यादा अरबपति नोएडा में हैं उसके बाद कानपुर और आगरा का स्थान है। नोएडा के आदित्य खेमका 35140 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ टॉप पर हैं।
नई दिल्ली। UP Richest List 2025: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ इतिहास और राजनीति का केंद्र नहीं रहा। बल्कि तेजी से बढ़ते अरबपतियों का केंद्र भी बनता जा रहा है। एक तरफ मुंबई और दिल्ली जैसे शहर आमतौर पर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश चुपचाप अपने सुपर-रिच बिजनेसमैन का एक समूह तैयार कर रहा है। कुकीज और डिटर्जेंट के क्षेत्र में ब्रांड बनाने वाले लोगों से लेकर भविष्य को आकार देने वाले एडटेक फाउंडर्स तक इस राज्य से ताल्लुक रखते हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने अरबपति । Billionaires Of UP
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) के अनुसार, केवल चार वर्षों में, उत्तर प्रदेश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इनमें से कई नोएडा में रहते हैं, जबकि अन्य कानपुर, आगरा और लखनऊ में फैले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूपी के किस राज्य में सबसे ज्यादा अरबपति हैं।
आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं और हुरन की नई लिस्ट के अनुसार यूपी के टॉप 10 अमीर व्यक्ति कौन हैं।
यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा अरबपति
उत्तर प्रदेश के नोएडा में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। नोएडा में अरबपतियों की संख्या 15 है। इसके बाद आता है कानपुर का नंबर। कानपुर में 8 अरबपति हैं। वहीं, कानपुर के बाद आगरा का नंबर आता है। आगरा में अरबपतियों की संख्या 5 है।
आगरा के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ आती है। लखनऊ में 4 अरबपति हैं। इसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है। गाजियाबाद में कुल 3 अरबपति हैं। गाजियाबाद के बाद प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा में 1-1 अरबपति हैं।
कौन है यूपी का सबसे अमीर व्यक्ति?
उत्तर प्रदेश से इस सूची में शीर्ष स्थान पर नोएडा के आदित्य खेमका हैं, जिनके पास आदित्य इन्फोटेक से 35,140 करोड़ रुपये की पूंजी है, इसके बाद प्रयागराज के अलख पांडे हैं, जिन्हें फिजिक्स वाला के नाम से जाना जाता है, जिनकी नेटवर्थ से 14,520 करोड़ रुपये।
इस बार हुरन इंडिया की लिस्ट मे कई नाम जुड़े हैं। यूपी के टॉप 10 अमीरों की सूची में बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन पिछले साल की सूची में टॉप पर कानपुर के मुरलीधर ज्ञानचंदानी थे। नीचे टेबल में पिछले साल की लिस्ट देखिए कि यूपी के टॉप 10 सबसे अमीर कौन हैं।
