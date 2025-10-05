रुकने का नाम नहीं ले रहा प्रयागराज का ये लड़का, पहले बना सबसे अमीर टीचर; अब रईसी में शाहरुख खान को पछाड़ा

Alakh Pandey Net Worth प्रयागराज के अलख पांडे ने PhysicsWallah कोचिंग की शुरुआत करके शिक्षा को सुलभ बनाया। कम फीस में कोर्स उपलब्ध कराकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। हाल ही में अलख पांडे की संपत्ति में वृद्धि हुई है जिससे उन्होंने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है।

नई दिल्ली। Alakh Pandey: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक लड़का है। उसकी एक कोचिंग है। कोचिंग का नाम फिजिक्सवाला है। इसके बारे में आपने कहीं न कहीं सुना जरूर होगा। कोविड काल में ये कोचिंग खूब चर्चा में आई थी। तब से लेकर अब तक इसने बहुत तरक्की की। इस कोचिंग ने शिक्षा को आसान बनाने का काम किया। जहां पहले कोचिंगों में लाखों की फीस हुआ करती थी। इस कोचिंग की वजह से फीस कम हुई। क्योंकि ये कोचिंग कम पैसों में बच्चों को तरह-तरह के कोर्स ऑफर करती है। ये कोचिंग नहीं क्रांति है। ऐसा हम नहीं, बल्कि इस कोचिंग से पढ़कर निकले हुए बच्चे कहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार चर्चा का कारण हैं शाहरुख खान। अब आपको लग रहा होगा कि कहीं इन दोनों में कोई टक्कर तो नहीं हो गई? आपका सोचना सही है। टक्कर तो हुई है। लेकिन ये टक्कर पैसों को लेकर हुई है। अमीरी को लेकर हुई है। रईसी को लेकर हुई है। संगम नगरी के इस लड़के ने रईसी के मामले में बॉलीवुड के किंग खान को पछाड़ दिया है। अलख पांडे की नेट वर्थ बुलेट ट्रेन की तरह भागी और उन्होंने शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया।

शाहरुख खान से कितनी ज्यादा है अलख पांडे की नेट वर्थ? पहले अलख पांडे भारत के सबसे अमीर टीचर (India Richest Teacher Alakh Pandey) का खिताब अपने नाम किया और अब शाहरुख को पीछे छोड़ दिया है। हुरन इंडिया की 2025 की रिच लिस्ट में उनका नाम किंग खान से आगे है। अलख पांडे की नेटवर्थ में 223% की बढ़ोतरी हुई है। उनकी संपत्ति बढ़कर 14,510 करोड़ रुपये (Alakh Pandey Net Worth) हो गई है।

वहीं, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 12,490 करोड़ रुपये (Shah Rukh Khan Net Worth) हो गई है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल होने के बाद पांडे सुर्खियों में हैं। सुर्खियां बनाना भी चाहिए। क्योंकि इस लड़के ने अपने दम पर बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है।

अलख पांडे की फिजिक्सवाला तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इस एडटेक कंपनी ने FY2025 में शानदार प्रदर्शन किया। इसका कुल घाटा 1,131 करोड़ रुपये से घटाकर 243 करोड़ रुपये रहा। वहीं, रेवेन्यू की बात करें तो उछाल देखने को मिली है। फिजिक्सवाला का रेवेन्यू 1,940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,886 करोड़ रुपये हो गया।

पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान शाहरुख खान पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71 फीसदी बढ़ी है। उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का उनकी नेट वर्थ में इजाफा करने का बड़ा योगदान रहा। शाहरुख की कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में 85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। इसके अलावा, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान ने घरेलू स्तर पर 640.25 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे उनकी कुल संपत्ति में इजाफा हुआ।

संगम नगरी के बेटे की कंपनी का आ रहा है IPO अलख पांडे की PhysicsWallah 3,820 करोड़ रुपये का IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने सेबी के पास इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। इस आईपीओ के जरिए 3100 करोड़ रुपये के नए इश्यू और 720 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल के शेयर शामिल हैं। प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ऑफर फॉर सेल के जरिए 360 करोड़ रुपये के शेयर बेच सकते हैं। Alakh Pandey की फिजिक्सवाला का आईपीओ कोटक महिंद्रा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया और एक्सिस कैपिटल की देखरेख में आ रहा है।

कॉलेज ड्रॉपआउट हैं अलख पांडे संगम नगरी के अलख पांडे कॉलेज ड्राप आउट हैं। वह कानपुर के Harcourt Butler कॉलेज बीटेक कर रहे थे। लेकिन तीसरे साल उनको पता चला कि उन्हें असल में करना क्या है। कॉलेज छोड़ा तो पिता जी नाराज हो गए।