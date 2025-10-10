इस 12th Pass लड़के की वजह से अरबपतियों की लिस्ट में आया प्रयागराज का नाम, दौलत 14 हजार करोड़ के पार

नई दिल्ली। Alakh Pandey Net Worth: भारत में कई शहर हैं। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है। हर एक शहर का अपनी एक संस्कृति है। हर शहर का एक इतिहास और एक पुरानी सभ्यता है। लेकिन कुछ शहर अपनी इन्हीं सभ्यताओं की वजह से अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक शहर है प्रयागराज। इसे कभी इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अभी भी बहुतों की जुबां पर यही नाम आता है। प्रयाग से इलाहाबाद और इलाहाबाद से प्रयागराज के सफर में इस शहर ने बहुत लंबा सफर तय किया। इस सफर के साथियों की कहानी भारत के इतिहास में भी दर्ज है।

अलख पांडे ने कानपुर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था लेकिन उन्होंने तीसरे ही साल कॉलेज छोड़ दिया था। अलख पांडे की वजह से अरबपतियों की लिस्ट में प्रयागराज अलख पांडे की वजह से प्रयागराज का नाम अरबपतियों ( Prayagraj billionaire की सूची में आया है। वह प्रयागराज के इकलौते अरबपति हैं। अलख पांडे की नेट वर्थ 14,510 करोड़ रुपये (Alakh Pandey Net Worth) है।