इस 12th Pass लड़के की वजह से अरबपतियों की लिस्ट में आया प्रयागराज का नाम, दौलत 14 हजार करोड़ के पार
Alakh Pandey Net Worth: प्रयागराज अब अरबपतियों के शहर के रूप में जाना जा रहा है, जिसका श्रेय एक 12वीं पास लड़के को जाता है। इस युवा की कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे प्रयागराज का नाम अरबपतियों की सूची में आ गया है। इस लड़के का नाम अलख पांडे हैं। अलख पांडे फिजिक्सवाला के फाउंडर हैं। उनकी संपत्ति 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
नई दिल्ली। Alakh Pandey Net Worth: भारत में कई शहर हैं। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है। हर एक शहर का अपनी एक संस्कृति है। हर शहर का एक इतिहास और एक पुरानी सभ्यता है। लेकिन कुछ शहर अपनी इन्हीं सभ्यताओं की वजह से अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक शहर है प्रयागराज। इसे कभी इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अभी भी बहुतों की जुबां पर यही नाम आता है। प्रयाग से इलाहाबाद और इलाहाबाद से प्रयागराज के सफर में इस शहर ने बहुत लंबा सफर तय किया। इस सफर के साथियों की कहानी भारत के इतिहास में भी दर्ज है।
यह शहर फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण 12th पास एक लड़का बना है। ये कोई मामली लड़का नहीं है। ये लड़का शहर का नाम रौशन करने वाला लड़का है। ये कोई और नहीं बल्कि फिजिक्सवाला का फाउंडर अलख पांडे हैं। 2 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्में अलख पांडे की प्रयागराज के इकलौते अरबपति हैं। उनका नाम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में आया है। वह यूपी के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं।
अलख पांडे ने कानपुर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था लेकिन उन्होंने तीसरे ही साल कॉलेज छोड़ दिया था।
अलख पांडे की वजह से अरबपतियों की लिस्ट में प्रयागराज
अलख पांडे की वजह से प्रयागराज का नाम अरबपतियों ( Prayagraj billionaire की सूची में आया है। वह प्रयागराज के इकलौते अरबपति हैं। अलख पांडे की नेट वर्थ 14,510 करोड़ रुपये (Alakh Pandey Net Worth) है।
हुरुन इंडिया की लिस्ट के अनुसार अलख पांडे की संपत्ति में 223% की बढ़ोतरी हुई है। अमीरी के मामले में अलख पांडे ने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी पछाड़ दिया है। शाहरुख खान की नेट वर्थ 2,490 करोड़ रुपये (Shah Rukh Khan Net Worth) है।
UP के दूसरे सबसे बड़े अरबपति हैं अलख पांडे
उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति नोएडा के आदित्य खेमका हैं। उनकी नेट वर्थ 35,140 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रयागराज के अलख पांडे, जिन्हें फिजिक्सवाला के नाम से जाना जाता है। उनकी नेट वर्थ 14,520 करोड़ रुपये है। तीसरे नंबर पर लखनऊ के सचिन अग्रवाल हैं। उनकी नेट वर्थ 11,320 करोड़ रुपये है।
इसके बाद कानपुर के मुरलीधर ज्ञानचंदानी हैं। उनकी नेट वर्थ 8,880 करोड़ रुपये है। कानपुर के ही बिमल ज्ञानचंदानी 5,920 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
