    SBI Credit Card करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, बदल गई ट्रांजेक्शन-पेमेंट फीस; 1 नवंबर से देना होगा इतना

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:59 PM (IST)

    एसबीआई कार्ड (SBI Cards New Fee Structure) ने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। ये नए शुल्क एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे कुछ लेनदेन पर लगेंगे। क्रेड चेक और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स से एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज लगेगा लेकिन सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पेमेंट करने पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

    एसबीआई कार्ड ने बदल दिए चार्ज, 1 नवंबर से होंगे लागू

    नई दिल्ली। एसबीआई कार्ड (SBI Cards New Fee Structure) ने अपने फीस स्ट्रक्चर और अन्य शुल्कों में बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। नए चार्जेज एजुकेशन से संबंधित पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे चुनिंदा लेनदेन पर लागू होंगे, जैसा कि एसबीआई कार्ड ने बताया है।

    कार्डहोल्डर्स को किसी भी अनचाहे शुल्क से बचने और हेल्दी क्रेडिट रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए समय पर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर को सावधानीपूर्वक रिव्यू करनी चाहिए। आगे जानिए एसबीआई कार्ड कौन सा नया चार्ज लागू करने जा रहा है।

    किस पेमेंट पर लागू होगा नया चार्ज

    एसबीआई कार्ड ने कहा कि अब क्रेड, चेक और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए किए गए एजुकेशन पेमेंट्स पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% चार्ज लागू होगा। हालांकि, एसबीआई कार्ड ने क्लियर किया है कि स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को सीधे उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीनों के जरिए किए गए पेमेंट पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

    वॉलेट लोड लेनदेन पर भी लगेगा शुल्क

    एसबीआई कार्ड के अनुसार 1,000 रुपये से ज्यादा के हर वॉलेट लोड लेनदेन पर ट्रांजेक्शन राशि का 1% शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क चुनिंदा मर्चेंट कोड के तहत किए गए लेनदेन पर लागू होगा। एसबीआई कार्ड ने बयान में कहा कि एजुकेशन पेमेंट पर फीस मर्चेंट कैटेगरी कोड (एमसीसी) 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 के तहत पहचाने गए थर्ड पार्टी मर्चेंट्स पर लागू होगा।

    चेक करें एसबीआई कार्ड की अलग-अलग फीस

    • एसबीआई कार्ड कैश पेमेंट फीस के रूप में 250 रुपये लेता है
    • यदि आपकी पेमेंट फेल होती है, तो एसबीआई कार्ड पेमेंट राशि का 2% अस्वीकृत शुल्क (Dishonor Fee) लेता है, जो न्यूनतम 500 रुपये तक हो सकता है
    • एसबीआई कार्ड चेक पेमेंट शुल्क के रूप में 200 रुपये लेता है
    • एसबीआई एटीएम और अन्य घरेलू एटीएम पर कैश एडवांस फीस लेनदेन राशि की 2.5% होती है, जो न्यूनतम 500 रुपये है। इंटरनेशनल एटीएम पर, ये शुल्क ट्रांजेक्शन अमाउंट का 2.5% होता है, जो न्यूनतम 500 रुपये है
    • कार्ड रिप्लेसमेंट शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक है, जबकि ऑरम कार्ड के लिए यह शुल्क 1,500 रुपये है
    • विदेश में इमरजेंसी कार्ड बदलने की स्थिति में, एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी, जो वीजा के लिए न्यूनतम 175 डॉलर और मास्टरकार्ड के लिए 148 डॉलर होगी

    यदि पेमेंट की ड्यू डेट तक मिनिमम अमाउंट ड्यू (एमएडी) का भुगतान नहीं किया जाता है तो एसबीआई कार्ड कितना लेट पेमेंट शुल्क लगाता है :

    • 0 रुपये - 500 रुपये : शून्य
    • > 500 रुपये - 1,000 रुपये : 400 रुपये
    • > 1,000 रुपये - 10,000 रुपये : 750 रुपये
    • > 10,000 रुपये - 25,000 रुपये : 950 रुपये
    • > 25,000 रुपये - 50,000 रुपये : 1,100 रुपये
    • > 50,000 रुपये : 1,300 रुपये

    एडिशनल लेट पेमेंट चार्ज

    यदि न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान लगातार दो बिलिंग साइकिल तक ड्यू डेट तक नहीं किया जाता है, तो 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क MAD का भुगतान होने तक हर पेमेंट साइकिल पर लागू रहेगा।