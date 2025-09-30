SBI Credit Card करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, बदल गई ट्रांजेक्शन-पेमेंट फीस; 1 नवंबर से देना होगा इतना

एसबीआई कार्ड (SBI Cards New Fee Structure) ने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। ये नए शुल्क एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे कुछ लेनदेन पर लगेंगे। क्रेड चेक और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स से एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज लगेगा लेकिन सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पेमेंट करने पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

नई दिल्ली। एसबीआई कार्ड (SBI Cards New Fee Structure) ने अपने फीस स्ट्रक्चर और अन्य शुल्कों में बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। नए चार्जेज एजुकेशन से संबंधित पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे चुनिंदा लेनदेन पर लागू होंगे, जैसा कि एसबीआई कार्ड ने बताया है।

कार्डहोल्डर्स को किसी भी अनचाहे शुल्क से बचने और हेल्दी क्रेडिट रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए समय पर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर को सावधानीपूर्वक रिव्यू करनी चाहिए। आगे जानिए एसबीआई कार्ड कौन सा नया चार्ज लागू करने जा रहा है।

किस पेमेंट पर लागू होगा नया चार्ज एसबीआई कार्ड ने कहा कि अब क्रेड, चेक और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए किए गए एजुकेशन पेमेंट्स पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% चार्ज लागू होगा। हालांकि, एसबीआई कार्ड ने क्लियर किया है कि स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को सीधे उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीनों के जरिए किए गए पेमेंट पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

वॉलेट लोड लेनदेन पर भी लगेगा शुल्क एसबीआई कार्ड के अनुसार 1,000 रुपये से ज्यादा के हर वॉलेट लोड लेनदेन पर ट्रांजेक्शन राशि का 1% शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क चुनिंदा मर्चेंट कोड के तहत किए गए लेनदेन पर लागू होगा। एसबीआई कार्ड ने बयान में कहा कि एजुकेशन पेमेंट पर फीस मर्चेंट कैटेगरी कोड (एमसीसी) 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 के तहत पहचाने गए थर्ड पार्टी मर्चेंट्स पर लागू होगा।