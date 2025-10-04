PPF में पहले बढ़ी फिर घटी ब्याज दर, 1968 से 2025 के बीच कब मिला ज्यादा रिटर्न; देखें ब्याज दर की पूरी लिस्ट

PPF Interest Rate History पीपीएफ योजना 1968 में शुरू हुई जिसका उद्देश्य लंबी अवधि के लिए छोटी बचत जुटाना था खासकर सेवानिवृत्ति के लिए। यह योजना डाकघरों और बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। 1968 में ब्याज दर 4.8% थी जो 1986-2000 के बीच 12% तक पहुंच गई थी। वर्तमान में पीपीएफ (PPF Interest Rate) पर ब्याज दर 7.1% है जिसकी घोषणा सरकार तिमाही आधार पर करती है।

नई दिल्ली। PPF Interest Rate History: पीपीएफ योजना 1968 में लंबी अवधि के लिए छोटी बचत जुटाने के लिए शुरू की गई थी। मुख्यतः सेवानिवृत्ति के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो EPFO के दायरे में नहीं आते। इसका संचालन राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा किया जाता है, जो आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन काम करता है और जिसे भारत सरकार की राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत छोटी बचत जुटाने का काम सौंपा गया है।

ये योजनाएं डाकघरों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नामित निजी बैंकों के माध्यम से संचालित होती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में डाकघर बचत खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खाता आदि शामिल हैं। लेकिन आज हम पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर के इतिहास की बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर 1968 में शुरू हुई पब्लिक प्रोविडेंट फंड में साल दर साल कितनी फीसदी ब्याज दर मिली।

PPF Interest Rate History: पीपीएफ ब्याज दर इतिहास, 1968 से लेकर 2025 तक निवेश के एक विकल्प के रूप में विचार करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक, PPF की ब्याज दर का इतिहास है, जिससे अपेक्षित रिटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीपीएफ ब्याज दर का इतिहास महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव दर्शाता है, जो 1968 में 4.8% से शुरू होकर 1986 और 2000 के बीच 12% के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।