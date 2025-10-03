Bank Holiday: सिर्फ इस-इस शनिवार को ही क्यों बंद रहते हैं बैंक, वजह आपको भी कर देगी हैरान?

Bank Holiday बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। यह नियम कर्मचारियों के कार्य जीवन को संतुलित करने के लिए 2015 में बनाया गया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बाद यह फैसला लिया गया। आरबीआई ने 28 अगस्त 2015 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।

नई दिल्ली। Saturday Bank Holiday History: अगर आप भी समय-समय पर बैंक जाते हैं तो आपको शनिवार के दिन यह देखने होता है कि आखिर बैंक खुला है या बंद। क्योंकि महीने में दो शनिवार के दिन बैंक बंद रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महीने में सिर्फ दो शनिवार को ही बैंक बंद क्यों रहता है? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहते हैं और क्यों बंद रहते हैं।

महीने के किस-किस शनिवार को बंद रहते हैं बैंक? जवाब है कि भारत में हर रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा सरकारी छुट्टियों के दिन जैसे- गांधी जयंती, 15 अगस्त, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर बैंक बंद रहते हैं।

क्यों महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं बैंक? भारत में, बैंक अपने कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। यह नियम 2015 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह निर्णय 20 अगस्त 2015 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा समर्थित था।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 अगस्त, 2015 को अधिनियम 1881 के तहत एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा की थी। RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत भर के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित कॉर्मशियल बैंकों को प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहना होगा, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहना होगा।

यह नियम सभी अनुसूचित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है, जबकि सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अलग-अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। ग्राहक इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

2025 में कितने शनिवार बैंक रहेंगे बंद? 2025 में किस-किस शनिवार को रहेगी छुट्टी तारीख दिन छुट्टी 11 जनवरी 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 25 जनवरी 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 8 फ़रवरी 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 22 फ़रवरी 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 8 मार्च 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 22 मार्च 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 12 अप्रैल 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 26 अप्रैल 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 10 मई 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 24 मई 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 14 जून 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 28 जून 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 12 जुलाई 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 26 जुलाई 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 9 अगस्त 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 23 अगस्त 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 13 सितंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 27 सितंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 11 अक्टूबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 25 अक्टूबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 8 नवंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 22 नवंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश 13 दिसंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश 27 दिसंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश Bank Holiday 2025 Full List । 2025 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट