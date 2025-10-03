Bank Holiday: सिर्फ इस-इस शनिवार को ही क्यों बंद रहते हैं बैंक, वजह आपको भी कर देगी हैरान?

Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Bank Holiday बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। यह नियम कर्मचारियों के कार्य जीवन को संतुलित करने के लिए 2015 में बनाया गया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बाद यह फैसला लिया गया। आरबीआई ने 28 अगस्त 2015 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।
नई दिल्ली। Saturday Bank Holiday History: अगर आप भी समय-समय पर बैंक जाते हैं तो आपको शनिवार के दिन यह देखने होता है कि आखिर बैंक खुला है या बंद। क्योंकि महीने में दो शनिवार के दिन बैंक बंद रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महीने में सिर्फ दो शनिवार को ही बैंक बंद क्यों रहता है? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहते हैं और क्यों बंद रहते हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
महीने के किस-किस शनिवार को बंद रहते हैं बैंक?
जवाब है कि भारत में हर रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा सरकारी छुट्टियों के दिन जैसे- गांधी जयंती, 15 अगस्त, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर बैंक बंद रहते हैं।
क्यों महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं बैंक?
भारत में, बैंक अपने कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। यह नियम 2015 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह निर्णय 20 अगस्त 2015 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा समर्थित था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 अगस्त, 2015 को अधिनियम 1881 के तहत एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा की थी। RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत भर के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित कॉर्मशियल बैंकों को प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहना होगा, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहना होगा।
यह भी पढ़ें- "बेच दो, बेच दो....", ब्रोकरेज फर्म ने कहा इस कंपनी के स्टॉक को तुरंत निकाल दो, 40% तक गिरेगा भाव
2015 के सुधार से पहले, बैंक सभी शनिवारों को खुले रहते थे, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को आधे दिन का अवकाश होता था। इससे अक्सर ग्राहकों के बीच बैंकिंग समय को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता था।
यह नियम सभी अनुसूचित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है, जबकि सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अलग-अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। ग्राहक इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
2025 में कितने शनिवार बैंक रहेंगे बंद?
|2025 में किस-किस शनिवार को रहेगी छुट्टी
|तारीख
|दिन
|छुट्टी
|11 जनवरी 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|25 जनवरी 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|8 फ़रवरी 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|22 फ़रवरी 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|8 मार्च 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|22 मार्च 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|12 अप्रैल 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|26 अप्रैल 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|10 मई 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|24 मई 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|14 जून 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|28 जून 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|12 जुलाई 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|26 जुलाई 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|9 अगस्त 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|23 अगस्त 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|13 सितंबर 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|27 सितंबर 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|11 अक्टूबर 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|25 अक्टूबर 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|8 नवंबर 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|22 नवंबर 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
|13 दिसंबर 2025
|शनिवार
|दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
|27 दिसंबर 2025
|शनिवार
|चौथा शनिवार बैंक अवकाश
Bank Holiday 2025 Full List । 2025 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट
|2025 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक, फुल लिस्ट
|तारीख
|छुट्टी
|दिन
|11 जनवरी 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|25 जनवरी 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|26 जनवरी 2025
|गणतंत्र दिवस
|रविवार
|8 फ़रवरी 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|22 फ़रवरी 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|26 फरवरी 2025
|महा शिवरात्रि
|बुधवार
|8 मार्च 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|14 मार्च 2025
|होली
|शुक्रवार
|22 मार्च 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|30 मार्च 2025
|उगादी
|रविवार
|12 अप्रैल 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|13 अप्रैल 2025
|वैसाखी
|रविवार
|14 अप्रैल 2025
|अम्बेडकर जयंती
|सोमवार
|18 अप्रैल 2025
|गुड फ्राइडे
|शुक्रवार
|26 अप्रैल 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|1 मई 2025
|मई दिवस
|गुरुवार
|10 मई 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|24 मई 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|6 जून 2025
|बकरीद / ईद अल-अधा
|शुक्रवार
|14 जून 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|28 जून 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|12 जुलाई 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|26 जुलाई 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|9 अगस्त 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|15 अगस्त 2025
| 15 अगस्त
|शुक्रवार
|15 अगस्त 2025
|जन्माष्टमी
|शुक्रवार
|23 अगस्त 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|13 सितंबर 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|27 सितंबर 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|2 अक्टूबर 2025
|गांधी जयंती
|गुरुवार
|11 अक्टूबर 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|20 अक्टूबर 2025
|दिवाली
|सोमवार
|25 अक्टूबर 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|8 नवंबर 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|22 नवंबर 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
|13 दिसंबर 2025
|दूसरा शनिवार
|शनिवार
|25 दिसंबर 2025
|क्रिसमस का दिन
|गुरुवार
|27 दिसंबर 2025
|चौथा शनिवार
|शनिवार
यह भी पढ़ें- गांव के लड़के ने बिना फंडिंग के बना डाली ₹100000 करोड़ की कंपनी, ऐसा होने पर अंबानी-अदाणी भी हो सकते हैं पीछे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।