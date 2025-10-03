Language
    Bank Holiday: सिर्फ इस-इस शनिवार को ही क्यों बंद रहते हैं बैंक, वजह आपको भी कर देगी हैरान?

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:31 PM (IST)

    Bank Holiday बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। यह नियम कर्मचारियों के कार्य जीवन को संतुलित करने के लिए 2015 में बनाया गया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के बाद यह फैसला लिया गया। आरबीआई ने 28 अगस्त 2015 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।

    नई दिल्ली। Saturday Bank Holiday History: अगर आप भी समय-समय पर बैंक जाते हैं तो आपको शनिवार के दिन यह देखने होता है कि आखिर बैंक खुला है या बंद। क्योंकि महीने में दो शनिवार के दिन बैंक बंद रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महीने में सिर्फ दो शनिवार को ही बैंक बंद क्यों रहता है? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहते हैं और क्यों बंद रहते हैं।

    महीने के किस-किस शनिवार को बंद रहते हैं बैंक?

    जवाब है कि भारत में हर रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा सरकारी छुट्टियों के दिन जैसे- गांधी जयंती, 15 अगस्त, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर बैंक बंद रहते हैं।

    क्यों महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं बैंक?

    भारत में, बैंक अपने कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। यह नियम 2015 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह निर्णय 20 अगस्त 2015 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा समर्थित था।

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 अगस्त, 2015 को अधिनियम 1881 के तहत एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा की थी। RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत भर के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित कॉर्मशियल बैंकों को प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहना होगा, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहना होगा।

    2015 के सुधार से पहले, बैंक सभी शनिवारों को खुले रहते थे, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को आधे दिन का अवकाश होता था। इससे अक्सर ग्राहकों के बीच बैंकिंग समय को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता था।

    यह नियम सभी अनुसूचित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है, जबकि सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अलग-अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। ग्राहक इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

    2025 में कितने शनिवार बैंक रहेंगे बंद?

    2025 में किस-किस शनिवार को रहेगी छुट्टी
    तारीख दिन छुट्टी
    11 जनवरी 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    25 जनवरी 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    8 फ़रवरी 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    22 फ़रवरी 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    8 मार्च 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    22 मार्च 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    12 अप्रैल 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    26 अप्रैल 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    10 मई 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    24 मई 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    14 जून 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    28 जून 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    12 जुलाई 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    26 जुलाई 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    9 अगस्त 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    23 अगस्त 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    13 सितंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    27 सितंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    11 अक्टूबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    25 अक्टूबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    8 नवंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    22 नवंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश
    13 दिसंबर 2025 शनिवार दूसरा शनिवार बैंक अवकाश
    27 दिसंबर 2025 शनिवार चौथा शनिवार बैंक अवकाश

    तारीख छुट्टी दिन
    11 जनवरी 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    25 जनवरी 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस रविवार
    8 फ़रवरी 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    22 फ़रवरी 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    26 फरवरी 2025 महा शिवरात्रि बुधवार
    8 मार्च 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    14 मार्च 2025 होली शुक्रवार
    22 मार्च 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    30 मार्च 2025 उगादी रविवार
    12 अप्रैल 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    13 अप्रैल 2025 वैसाखी रविवार
    14 अप्रैल 2025 अम्बेडकर जयंती सोमवार
    18 अप्रैल 2025 गुड फ्राइडे शुक्रवार
    26 अप्रैल 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    1 मई 2025 मई दिवस गुरुवार
    10 मई 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    24 मई 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    6 जून 2025 बकरीद / ईद अल-अधा शुक्रवार
    14 जून 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    28 जून 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    12 जुलाई 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    26 जुलाई 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    9 अगस्त 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    15 अगस्त 2025  15 अगस्त शुक्रवार
    15 अगस्त 2025 जन्माष्टमी शुक्रवार
    23 अगस्त 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    13 सितंबर 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    27 सितंबर 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती गुरुवार
    11 अक्टूबर 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    20 अक्टूबर 2025 दिवाली सोमवार
    25 अक्टूबर 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    8 नवंबर 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    22 नवंबर 2025 चौथा शनिवार शनिवार
    13 दिसंबर 2025 दूसरा शनिवार शनिवार
    25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन गुरुवार
    27 दिसंबर 2025 चौथा शनिवार शनिवार

