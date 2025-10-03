कल से आपके बैंक Cheque में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें क्या मिलेगा आपको फायदा?

कल यानी 4 अक्टूबर से बैंक चेक (Bank Cheque) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने इसकी घोषणा लगभग एक महीने पहले ही कर दी थी। आरबीआई द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आपका बैंक चेक अब कम समय में पास हो जाएगा। इसे लेकर बैंकों में आज ट्रायल भी किया जा रहा है।

नई दिल्ली। आज भी हम कई बड़े ट्रांजैक्शन बैंक चेक के जरिए ही पूरा कर पाते हैं। इसलिए ये हमारी जरूरत बना हुआ है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि बैंक चेक पास होने में कई दिनों का समय लग जाता है। यहीं कारण है कि लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने लगते हैं।

लेकिन अब आपको बैंक चेक पास होने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई कल यानी 4 अक्टूबर से चेक क्लियरिंग का नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है। अब बैच प्रोसेस को हटाकर कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन लागू किया जाएगा।