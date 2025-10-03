कल से आपके बैंक Cheque में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें क्या मिलेगा आपको फायदा?
कल यानी 4 अक्टूबर से बैंक चेक (Bank Cheque) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने इसकी घोषणा लगभग एक महीने पहले ही कर दी थी। आरबीआई द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आपका बैंक चेक अब कम समय में पास हो जाएगा। इसे लेकर बैंकों में आज ट्रायल भी किया जा रहा है।
नई दिल्ली। आज भी हम कई बड़े ट्रांजैक्शन बैंक चेक के जरिए ही पूरा कर पाते हैं। इसलिए ये हमारी जरूरत बना हुआ है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि बैंक चेक पास होने में कई दिनों का समय लग जाता है। यहीं कारण है कि लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने लगते हैं।
लेकिन अब आपको बैंक चेक पास होने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई कल यानी 4 अक्टूबर से चेक क्लियरिंग का नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है। अब बैच प्रोसेस को हटाकर कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन लागू किया जाएगा।
दो घंटे में कैसे होगा चेक क्लियर?
आरबीआई के इस नए नियम को दो चरणों में लागू किया जाएगा-
- पहले चरण में कल यानी 4 अक्टूबर से 3 जनवरी 2026 तक सभी बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक क्लियर या रिजेक्ट करने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करती है, तो इसे क्लियर माना जाएगा।
- दूसरे चरण में सभी बैंको को 3 जनवरी 2026 से बैंक चेक क्लियर या रिजेक्ट करने के लिए 3 घंटे का ही समय मिलेगा। अगर सुबह 10 बजे चेक भेजा गया है, तो दोपहर 2 बजे तक इसे क्लियर करना पड़ेगा।
अब जानते हैं कि ये नय सिस्टम ग्राहक यानी आपको क्या फायदा दे सकता है।
ग्राहकों को क्या देगा फायदा?
- उनके पास पहले से ही पैसे पहुंच जाएंगे।
- कई बिजनेस जो चेक का उपयोग करते हैं, वे जल्द पेमेंट कर पाएंगे।
- चेक स्टेटस देखना आसान हो जाएगा।
- वहीं ग्राहक को चेक क्लियर होने तक बैंकों के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा।
क्या ये सभी बैंकों में अप्लाई होगा?
आरबीआई द्वारा क्लीयरिंग चेक में किया गया ये बदलाव हर बैंक में लागू किया जाएगा। अगर ये नियम सही तरीके से लागू होता है, तो अब लोग ट्रांजैक्शन लिए बैंक चेक का भी उपयोग करेंगे।
