Success Story: पहले फोटोकॉपी शॉप फिर कपड़े की दुकान…ऐसे खड़ा कर दिया विशाल मेगा मार्ट और V2 Retail; कौन हैं राम चंद्र अग्रवाल?

नई दिल्ली। विशाल मेगा मार्ट आज देशभर में फेमस है। यहां आपको कपड़े, साबुन, जूते, बर्तन, खिलौने से लेकर हर वो चीज मिल जाती है, जो आम आदमी की जरूरत है। ये इसलिए भी ग्राहकों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि एक ही दुकान में आपको अपने जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है?

राम चंद्र अग्रवाल (Ram Chandra Aggarwal Success Story) केवल बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने विशाल मेगा मार्ट के अलावा वी टू रिटेल (V2 Retail) की भी शुरुआत की है। वी टू रिटेल वहीं कंपनी है, जिसके शेयर ने आज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है।

शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि फोटोकॉपी शॉप चलाने वाला लड़का कभी करोड़ों कंपनी का मालिक बनेगा। आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत की। कैसे हुई Vishal Mega Mart की शुरुआत? बचपन में पोलियो होने के कारण वे जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गए। दिव्यांग होने की वजह बचपन से ही उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ा। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्हें चार पैसे कमाने के लिए फोटोकॉपी शॉप की शुरुआत करनी पड़ी। क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी।

उन्होंने अपने शॉप की और ब्रांच खोलने के लिए बैंकों से भारी लोन भी लिया। क्यों बेचना पड़ा बिजनेस? साल 2008 में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। इससे विशाल मेगा मार्ट को 750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कंपनी दिवालिया के लगभग करीब आ गई थी। इस समय राम चंद्र ने कंपनी को बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रीराम ग्रुप (Shri Ram Group) और टीपीजी कैपिटल (TPG Capital) को विशाल ब्रांड 70 करोड़ रुपये में बेच दिया। लेकिन उनका ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ।

नया दिन, नया सफर उन्होंने वी टू रिटेल का पहला स्टोर में जमशेदपुर में शुरू किया था। साल 2013 में उनके इस स्टोर ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाया था। रिटेल बिजनेस में राम चंद्र के इस कमबैक ने सभी को हैरान कर दिया। साल 2014 में उनके बिजनेस ने 225 करोड़ रुपये का टर्नओवर क्रॉस कर दिया था।