New PF Deduction Rule: PF में कितनी होगी कटौती, नए नियम से इन हैंड सैलरी पर कितने रुपये तक का होगा असर?

नई दिल्ली। भारत में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी चल रही है। इस बीच देश के वेतनभोगी कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी टेक-होम सैलरी (इन हैंड सैलरी) कम हो जाएगी?

चार श्रम संहिताओं ने कुल 29 श्रम कानूनों को समेकित किया है और सामाजिक सुरक्षा से लेकर कार्यस्थल के नियमों तक सब कुछ बदल दिया है। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव वेतन (wages) की नई परिभाषा है, जिसमें कुल पारिश्रमिक का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा प्रॉविडेंट फंड (PF), ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की गणना का आधार बनेगा।

इस कदम से पारदर्शिता आएगी और भविष्य में मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा राशि पूर्वानुमान योग्य होगी, लेकिन एक बड़ी चिंता भी पैदा हो रही है कि अगर PF अब सैलरी के बड़े हिस्से पर लगेगा (New PF Deduction Rule) तो टेक-होम सैलरी घट सकती है।

क्या आपकी टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी? नई श्रम सुधारों का असर टेक-होम सैलरी पर पड़ सकता है। वेतन की परिभाषा बढ़ने से EPF योगदान बढ़ेगा, जिससे कॉस्ट टू कंपनी (CTC) अगर वही रहा तो बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी कम हो सकती है।

टीमलीज सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बालासुब्रमण्यम ए. के मुताबिक अब CTC का 50 प्रतिशत हिस्सा 12 प्रतिशत EPF कटौती के लिए आधार बनेगा। अगर आपका CTC नहीं बढ़ता है तो आपका EPF योगदान बढ़ेगा और टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।

किस कर्मचारी की सैलरी पर नहीं पड़ेगा असर फिलहाल EPF केवल बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते (DA) पर काटा जाता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इसमें 12-12 फीसदी योगदान देते हैं। जिनका वर्तमान में न्यूनतम EPF (₹1,800 प्रति माह) कट रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बालासुब्रमण्यम कहते हैं कि अगर आप अभी सिर्फ मिनिमम EPF दे रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा।

बालासुब्रमण्यम बताते हैं कि, “भारत के लगभग 90% कर्मचारी ₹25,000 या उससे कम कमाते हैं। ये सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी तो इस सेगमेंट की सैलरी वास्तव में बढ़ सकती है।” यानी कुछ लोगों का PF भले बढ़े, लेकिन बड़ी आबादी को अनिवार्य वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा।