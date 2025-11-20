EPFO Pension: 10 साल कर ली प्राइवेट नौकरी तो कितनी मिलेगी पेंशन, सरकारी से कम या ज्यादा; देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। EPFO Pension: अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी है और 10 साल तक सर्विस करते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार हैं। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉई EPF के तहत आते हैं। एम्प्लॉई की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने उनके EPF अकाउंट में जमा होता है। एम्प्लॉयर भी हर महीने एम्प्लॉई के EPF अकाउंट में उतनी ही रकम कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी प्लस DA का 8.33% EPS में कंट्रीब्यूट करता है। मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये है।

यह भी पढ़ें- EPFO: जिसका कटता है PF उसे अधिकतम कितनी मिल सकती है पेंशन, कैलकुलेशन से समझें रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को उसके EPS अकाउंट में जमा पैसे से हर महीने पेंशन मिलती है। EPS, EPFO के तहत आता है। कर्मचारी को पेंशन तभी मिलती है जब वह 58 साल की उम्र में रिटायर होता है। इसके लिए शर्त यह है कि उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। कर्मचारी 50 साल की उम्र में भी पेंशन का हकदार होता है, लेकिन यह रकम असल पेंशन से कम होगी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल पूरे करने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे हर महीने पेंशन नहीं मिलेगी। उसके EPS अकाउंट में जमा पैसे उसे रिटायरमेंट के बाद दिए जाएंगे।

पेंशन की रकम फार्मूले से तय होती है किसी कर्मचारी की पेंशन की रकम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तय की जाती है। पेंशन वाली सैलरी को पेंशन वाली सर्विस से गुणा किया जाता है। फिर रिजल्ट को 70 से डिवाइड किया जाता है। पेंशन वाली सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी के पिछले 60 महीने। पेंशन वाली सर्विस का मतलब है कि किसी कर्मचारी ने कुल कितने साल काम किया है। इसका मतलब है कि कोई कर्मचारी जितने ज्यादा साल काम करेगा, उसकी पेंशन उतनी ही ज्यादा होगी।

10 साल तक नौकरी करने पर कितनी मिलेगी पेंशन EPFO Pension Formula: (पेंशनेबल सैलरी × पेंशनेबल सर्विस) / 70 पेंशनेबल सैलरी आपकी पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस (DA) का एवरेज है, और पेंशनेबल सर्विस आपके सर्विस किए गए सालों की संख्या है। मिनिमम मंथली पेंशन ₹1,000 है।

पेंशन वाली सैलरी = ₹15,000

पेंशन वाली सर्विस = 10 साल

मंथली पेंशन = (₹15,000 × 10) / 70

मंथली पेंशन = ₹150,000 / 70

मंथली पेंशन = ₹2,141 प्रति माह पेंशनर की मौत के बाद फैमिली को मिलेगी पेंशन अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी जो एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) का सदस्य है, उसकी मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को हर महीने फैमिली पेंशन (विधवा/विधुर, बच्चे, या अनाथ पेंशन) पाने का हक है।

EPFO की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए, परिवार के सदस्यों या नॉमिनी को आखिरी एम्प्लॉयर के जरिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक कम्पोजिट क्लेम फॉर्म या फॉर्म 10D जमा करके एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में अप्लाई करना होगा।