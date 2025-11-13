EPFO: जिसका कटता है PF उसे अधिकतम कितनी मिल सकती है पेंशन, कैलकुलेशन से समझें

EPS के तहत उन्हीं को पेंशन मिलती है जो EPFO के सदस्य हैं और EPS में कम से कम 10 वर्षों तक योगदान किया हो। 58 वर्ष की आयु तक पहुंचें (पूर्ण पेंशन) प्रारंभिक पेंशन 50 वर्ष की आयु में शुरू हो सकती है, लेकिन 58 वर्ष की आयु से पहले यह प्रति वर्ष 4 प्रतिशत कम हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान नियमों के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन कैलकुलेट करना का फार्मूला सूत्र है: पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा)/70

EPFO के तहत अधिकतम कितनी पेंशन मिलती है?

ईपीएफओ के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है। यानी वर्तमान में आप इस योजना के तहत अधिकतम इतनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये निर्धारित है, जिसे 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ा दिया गया था। इस वेतन सीमा के आधार पर, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है, जिसकी गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है: 15,000 × 35 / 70 = 7,500 रुपये।



सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त गणना यह मानकर की गई है कि कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान 15,000 रुपये का मूल वेतन प्राप्त होगा। यदि नियोक्ता के वेतन संशोधन के कारण वेतन में परिवर्तन होता है या यदि EPFO वेतन सीमा में संशोधन करता है, तो पेंशन राशि तदनुसार समायोजित की जाएगी। उदाहरण के लिए, सितंबर 2014 से पहले सेवारत कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ की वेतन सीमा 6,500 रुपये थी। परिणामस्वरूप, वेतन संशोधन से पहले सेवा के वर्षों के लिए पेंशन की गणना 6,500 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर की जाएगी, जबकि 2014 के संशोधन के बाद सेवा के वर्षों के लिए पेंशन की गणना 15,000 रुपये की नई वेतन सीमा के आधार पर की जाएगी।



रिपोर्टों से पता चलता है कि नियोक्ताओं से मासिक अंशदान तय करने के लिए EPFO के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना करके 30,000 रुपये किया जा सकता है। अगर ईपीएफओ वेतन सीमा को दोगुना करके 30,000 रुपये कर देता है, तो अधिकतम पेंशन पात्रता भी मौजूदा 7,500 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। यहां, पेंशन की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है: 30,000 रुपये × 35 / 70 = 15,000 रुपये।



नोट- कर्मचारियों की सेवाकाल के अनुसार ही उनकी पेंशन घट बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी ईपीएफओ सदस्यों को एक समान पेंशन मिले।