15 साल तक कर ली प्राइवेट नौकरी तो इतनी मिलेगी पेंशन, EPFO का कैलकुलेशन समझें

नई दिल्ली। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप भी पेंशन के हकदार है। आपको यह पेंशन EPFO की EPS के तहत दी जाती है। प्राइवेट और PSU में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ कटता है। इसी में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का कुछ अंशदान जमा किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको एक फंड मिलता है और 58 साल के बाद आपको EPS के तहत पेंशन मिलने लगेगी।

EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) की EPS योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगर आप 15 साल तक नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी? आज हम इसी का कैलकुलेशन समझेंगे।

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना । What is Employees Pension Scheme 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई "कर्मचारी पेंशन योजना" भारत सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी पहल है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लागू किया गया है। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, विकलांगता की स्थिति में, या मृत्यु होने पर उनके परिवारों को फाइनेंशियल सुरक्षा देती है।