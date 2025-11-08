Language
    15 साल तक कर ली प्राइवेट नौकरी तो इतनी मिलेगी पेंशन, EPFO का कैलकुलेशन समझें

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    EPS Pension Calculation: अगर आपने 15 साल तक प्राइवेट नौकरी की है, तो आप EPFO के माध्यम से पेंशन के हकदार हैं। पेंशन की गणना आपकी नौकरी के दौरान किए गए योगदान और सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। EPFO एक विशेष फॉर्मूले का उपयोग करता है जिसमें आपकी औसत वेतन और सेवा वर्षों को शामिल किया जाता है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है।

    नई दिल्ली। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप भी पेंशन के हकदार है। आपको यह पेंशन EPFO की EPS के तहत दी जाती है। प्राइवेट और PSU में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ कटता है। इसी में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का कुछ अंशदान जमा किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको एक फंड मिलता है और 58 साल के बाद आपको EPS के तहत पेंशन मिलने लगेगी।

    EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) की EPS योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगर आप 15 साल तक नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी? आज हम इसी का कैलकुलेशन समझेंगे।

    क्या है कर्मचारी पेंशन योजना । What is Employees Pension Scheme

    16 नवंबर 1995 को शुरू की गई "कर्मचारी पेंशन योजना" भारत सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी पहल है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लागू किया गया है। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, विकलांगता की स्थिति में, या मृत्यु होने पर उनके परिवारों को फाइनेंशियल सुरक्षा देती है।  

    यह पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों को पेंशन देती है जो EPFO के मेंबर हैं और जिन्होंने EPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया है। कर्मचारी की मौत के बाद, पेंशन नॉमिनी को मिलती रहती है। कर्मचारी EPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की सैलरी (बेसिक + महंगाई भत्ता) का 8.33% होता है। इस स्कीम से पेंशन कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद मिलती है।

    EPS Pension Calculation । ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन

    15 साल की नौकरी के लिए ईपीएफ पेंशन की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है: मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70।

    मान लीजिए कि अधिकतम पेंशन वाली सैलरी ₹15,000 प्रति माह है और सर्विस 15 साल है तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा।

    पेंशन वाली सैलरी = ₹15,000
    पेंशन वाली सर्विस = 15 साल
    मंथली पेंशन = (₹15,000 × 15) / 70
    मंथली पेंशन = ₹225,000 / 70
    मंथली पेंशन ≈ ₹3,214 प्रति माह

    अगर आपका सेवकाल अधिक है तो आपको और पेंशन मिलेगी। आप अपने सेवाकाल के हिसाब से इसकी गणना कर सकते हैं।

