'किसानों के नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई...', PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली।PM Kisan Yojana: देशभर के किसान इस समय पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के खाते में अब तक 2-2 हजार रुपये क्रेडिट नहीं हुए है। लेकिन योजना की 21वीं किस्त (pm kisan yojana 21st installment) से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ी बात कही है। उन्हें वंदे वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर किसानों को लेकर बड़ी बात कही। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई PM किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख जारी कर दी गई है। PM-KISAN योजना की पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कुल ₹20,500 करोड़ बांटे गए थे। इससे देश भर के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था।

इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई होगी। कोई कटौती नहीं की जाएगी, हर किसान को पूरा हक मिलेगा।"

"किसानों की सहायता करने में कोई कसर..."

केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के GVT कृषि कुल, जिला बीड़ में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसान भाई-बहनों के साथ समवेत स्वर में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया।



केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार किसानों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"

कब आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

जो किसान 20वीं किस्त से ऑफिशियल पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर चुके हैं, उन्हें केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम से पैसे मिलने वाले हैं। पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही 21वीं किस्त ((pm kisan yojana 21st installment) आएग। पिछले साल, PM-KISAN स्कीम की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की गई है।