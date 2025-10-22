EPF VS EPS: प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलता है दोनों का लाभ, रिटायरमेंट के बाद एक देता है पेंशन और दूसरा फंड

नई दिल्ली। EPF VS EPS: अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका पीएफ जरूर कटता होगा। PF दो हिस्सों में कटता है। एक तो पेंशन के रूप में एक फंड के रूप में। ये दोनों हिस्सा कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्सों से जमा होता है। नियम के अनुसार कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है। और इतना ही पैसा कंपनी अपनी तरफ से कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। लेकिन कंपनी अपना पैसा दो हिस्सों में जमा करती है। पहला हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। यह करीब 3.67% होता है। वहीं, कंपनी का दूसरा हिस्सा ईपीएस यानी Employee Pension Scheme में जमा होता है। इन दोनों का लाभ कर्मचारी को मिलता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के क्या फायदा हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें