इन 10 देशों में मिलता है सबसे सस्ता Gold, 10 ग्राम का रेट भारत से इतना कम; विदेश से कितना ला सकते हैं आप?

नई दिल्ली। भारत में गोल्ड का रेट नए रिकॉर्ड लेवल (Gold Rate Today) पर पहुंच गया है। सोमवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 124,155 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहां गोल्ड का रेट भारत से कम है। आइए जानते हैं ऐसे 10 देशों के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडोनेशिया और तुर्किये इस समय इंडोनेशिया में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,18,276 रुपये है। वहीं तुर्किये में यही रेट 1,18,436 रुपये है। बताते चलें कि इन देशों में वहां की करेंसी में रेट अलग है। पर भारतीय करेंसी में कंवर्ट करने पर यही रेट बनता है।

कोलंबिया और यूएसए कोलंबिया में इस समय गोल्ड का रेट 1,18,517 रुपये है, जबकि अमेरिका में 1,18,493 रुपये है। USA हमेशा उन देशों में से एक रहा है जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रोवाइड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, जिससे सोने की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले सस्ती हो जाती है।