इन 10 देशों में मिलता है सबसे सस्ता Gold, 10 ग्राम का रेट भारत से इतना कम; विदेश से कितना ला सकते हैं आप?
भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड (Gold Price Today) स्तर पर पहुँच गई हैं। कई देशों में सोना भारत से सस्ता है। इंडोनेशिया, तुर्किये, कोलंबिया, अमेरिका, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलावी और यूएई में सोने की दरें भारत से कम हैं। पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम तक सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, लेकिन वर्तमान कीमतों के अनुसार यह सीमा व्यावहारिक नहीं है।
नई दिल्ली। भारत में गोल्ड का रेट नए रिकॉर्ड लेवल (Gold Rate Today) पर पहुंच गया है। सोमवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 124,155 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहां गोल्ड का रेट भारत से कम है। आइए जानते हैं ऐसे 10 देशों के बारे में।
इंडोनेशिया और तुर्किये
इस समय इंडोनेशिया में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,18,276 रुपये है। वहीं तुर्किये में यही रेट 1,18,436 रुपये है। बताते चलें कि इन देशों में वहां की करेंसी में रेट अलग है। पर भारतीय करेंसी में कंवर्ट करने पर यही रेट बनता है।
कोलंबिया और यूएसए
कोलंबिया में इस समय गोल्ड का रेट 1,18,517 रुपये है, जबकि अमेरिका में 1,18,493 रुपये है। USA हमेशा उन देशों में से एक रहा है जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रोवाइड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, जिससे सोने की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले सस्ती हो जाती है।
हांगकांग और स्विट्जरलैंड
हांगकांग में गोल्ड का दाम 1,18,559 रुपये है, जबकि स्विट्जरलैंड में 11,855.28 है। स्विट्जरलैंड का बड़ा गोल्ड रिजर्व और इसकी मजबूत करेंसी स्विस फ्रैंक की वजह से सोना काफी सस्ता है।
सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया
सिंगापुर में आपको 10 ग्राम गोल्ड 118,597 रुपये में मिलेगा। इसका मजबूत फाइनेंशियल हब स्टेटस कीमतों को इंटरनेशनल रेट्स के करीब रखता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का रेट 118,574 रुपये चल रहा है।
मलावी और यूएई
मलावी एक अफ्रीकी देश है, जहां गोल्ड का रेट 1,18,359 रुपये है। वहीं यूएई में गोल्ड का रेट 118,652 रुपये है। इन सभी देशों में गोल्ड का रेट लगभग एक जैसा है। सभी देशों में गोल्ड के रेट में 200-300 रुपये का अंतर है।
आप कितना गोल्ड ला सकते हैं
पुरुष यात्रियों को विदेश से 20 ग्राम या ₹50,000 तक का ड्यूटी फ्री गोल्ड लाने की अनुमति है। गोल्ड का रेट करीब सवा लाख रु है, इसलिए 20 ग्राम की लिमिट व्यवहारिक नहीं बची है। महिला यात्री 40 ग्राम या ₹1 लाख तक का गोल्ड बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकती हैं। गोल्ड रेट के अधिक होने के चलते 40 ग्राम वाली लिमिट महिलाओं के लिए भी व्यवहारिक नहीं बची है।
