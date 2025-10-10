Language
    आसमान छूती कीमतों के बीच चांदी की किल्लत, कोटक ने बंद किया सिल्वर ETF में नया निवेश, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    Silver Rate Today: सोना और चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है। कीमतों में वृद्धि के बावजूद, खरीदारों की कमी नहीं है, जिससे चांदी की आपूर्ति में कमी आई है। कोटक ने सिल्वर ईटीएफ में नया निवेश बंद कर दिया है, और ज्वैलर्स को ऑर्डर लेने में कठिनाई हो रही है।

    आसमान छूती कीमतों के बीच चांदी की किल्लत, कोटक ने बंद किया सिल्वर ETF में नया निवेश, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर

    नई दिल्ली। Silver Rate: सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। दोनों धातुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस साल सोने से ज्यादा चांदी ने अधिक रिटर्न दिया है। 2025 में 66% की बढ़ोतरी के साथ, चांदी ने सोने की 52% की तेजी को पहले ही बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 120845 रुपये में (Today Gold Rate) बिक रहा है। वहीं, चांदी 162143 रुपये प्रति किलो बिक रही है। ये कीमतें लगातार बढ़ ही रही है। बढ़ती कीमतों के बीच भी खरीदने वालों की कमी नहीं हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चांदी इतनी बिक रही है कि दुकानदार ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। चांदी की शॉर्टेज हो गई है। कोटक ने सिल्वर ईटीएफ में नया निवेश बंद कर दिया है। 

    गुरुवार को व्यापारियों ने चांदी के लिए नए ऑर्डर लेना या यहां तक कि कीमतें बताना भी बंद कर दिया, जबकि ज्वैलर्स ने बढ़ती कीमतों के कारण सफेद धातु की आपूर्ति में कमी के कारण नई बुकिंग रोक दी। अहमदाबाद के बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमत 1.6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि सोने की कीमत 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रही। आसमान छूती कीमतों के कारण दोनों कीमती धातुओं, खासकर चांदी की भारी कमी हो गई है। दरअसल, चांदी की कमी इसके बड़े औद्योगिक उपयोगों के कारण भी ज्यादा है।

    बाजार में चांदी की कमी, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर

    ज्वैलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद (JAA) के कोषाध्यक्ष जिगर पटेल ने बताया कि सर्राफा व्यापारी अब हाजिर डिलीवरी के लिए प्रीमियम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "नोटबंदी के दौरान, हमने सोने की कमी देखी थी, लेकिन यह पहली बार है जब चांदी बाजार से लगभग गायब हो गई है। पूरा भुगतान करने के बाद भी, ज्वैलर्स को डिलीवरी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, और अब व्यापारियों ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया है।"

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के निदेशक हरेश आचार्य ने कहा, "स्टॉक की कमी के कारण उद्योग ने चांदी के ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। मौजूदा भू-राजनीतिक संकट के कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "सोना आज लगभग 25 डॉलर के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। मैंने भी प्रीमियम पर सोने का कारोबार किया। वायदा सस्ता है, लेकिन हाजिर भाव महंगा है।"

    लंदन में भी हुई चांदी की कमी

    लंदन के भंडारों में चांदी की कमी देखने को मिली है। चांदी धारकों को अपनी धातु उधार देने पर मिलने वाला एक महीने का रिटर्न, यानी चांदी की लीज दर, 35% से ऊपर पहुंच गई है, जो बढ़ती कमी का संकेत है। चांदी की दोहरी मौद्रिक और औद्योगिक भूमिका ने मांग को तेजी से बढ़ाया है, और चीन इस वृद्धि के केंद्र में है।

    Silver ETF में नया निवेश बंद

    दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ता भारत में, दिवाली जैसे प्रमुख त्यौहार से पहले मजबूत निवेश मांग और सीमित आपूर्ति के कारण, आधिकारिक घरेलू कीमतों की तुलना में चांदी का प्रीमियम गुरुवार को 10% तक बढ़ गया। सिल्वर की कीमतों में आई तेजी के चलते कोटक महिंद्रा ने सिल्वर ईटीएफ में नए निवेश पर रोक लगा दी है।

    कंपनी ने कहा, "कोटक सिल्वर ईटीएफ एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो चांदी की कीमत की नकल/ट्रैकिंग करता है, जो चांदी की घरेलू कीमत को दर्शाता है। इसलिए, घरेलू चांदी की कीमतों में प्रीमियम सीधे योजना के मूल्यांकन को प्रभावित करता है।

    मुंबई में एक निजी बैंक के बुलियन डीलर ने बताया कि अगले सप्ताह बड़ी मात्रा में चांदी का आयात होने की उम्मीद है, जिससे आपूर्ति बढ़ेगी और प्रीमियम सामान्य स्तर पर आ जाएगा।