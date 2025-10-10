आसमान छूती कीमतों के बीच चांदी की किल्लत, कोटक ने बंद किया सिल्वर ETF में नया निवेश, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर

नई दिल्ली। Silver Rate: सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। दोनों धातुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस साल सोने से ज्यादा चांदी ने अधिक रिटर्न दिया है। 2025 में 66% की बढ़ोतरी के साथ, चांदी ने सोने की 52% की तेजी को पहले ही बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 120845 रुपये में (Today Gold Rate) बिक रहा है। वहीं, चांदी 162143 रुपये प्रति किलो बिक रही है। ये कीमतें लगातार बढ़ ही रही है। बढ़ती कीमतों के बीच भी खरीदने वालों की कमी नहीं हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चांदी इतनी बिक रही है कि दुकानदार ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। चांदी की शॉर्टेज हो गई है। कोटक ने सिल्वर ईटीएफ में नया निवेश बंद कर दिया है।

बाजार में चांदी की कमी, ज्वेलर नहीं ले रहे ऑर्डर ज्वैलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद (JAA) के कोषाध्यक्ष जिगर पटेल ने बताया कि सर्राफा व्यापारी अब हाजिर डिलीवरी के लिए प्रीमियम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "नोटबंदी के दौरान, हमने सोने की कमी देखी थी, लेकिन यह पहली बार है जब चांदी बाजार से लगभग गायब हो गई है। पूरा भुगतान करने के बाद भी, ज्वैलर्स को डिलीवरी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, और अब व्यापारियों ने ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया है।"



इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के निदेशक हरेश आचार्य ने कहा, "स्टॉक की कमी के कारण उद्योग ने चांदी के ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। मौजूदा भू-राजनीतिक संकट के कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "सोना आज लगभग 25 डॉलर के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। मैंने भी प्रीमियम पर सोने का कारोबार किया। वायदा सस्ता है, लेकिन हाजिर भाव महंगा है।"

लंदन में भी हुई चांदी की कमी लंदन के भंडारों में चांदी की कमी देखने को मिली है। चांदी धारकों को अपनी धातु उधार देने पर मिलने वाला एक महीने का रिटर्न, यानी चांदी की लीज दर, 35% से ऊपर पहुंच गई है, जो बढ़ती कमी का संकेत है। चांदी की दोहरी मौद्रिक और औद्योगिक भूमिका ने मांग को तेजी से बढ़ाया है, और चीन इस वृद्धि के केंद्र में है।

Silver ETF में नया निवेश बंद दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ता भारत में, दिवाली जैसे प्रमुख त्यौहार से पहले मजबूत निवेश मांग और सीमित आपूर्ति के कारण, आधिकारिक घरेलू कीमतों की तुलना में चांदी का प्रीमियम गुरुवार को 10% तक बढ़ गया। सिल्वर की कीमतों में आई तेजी के चलते कोटक महिंद्रा ने सिल्वर ईटीएफ में नए निवेश पर रोक लगा दी है।