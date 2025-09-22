Language
    Gold Silver Rate: सोना-चांदी की तूफानी रफ्तार, गोल्ड 2200 रुपए बढ़ा तो चांदी 4380 रुपए चढ़ी; अब कितनी हुई कीमत?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    Gold Silver Rate Today दिल्ली में 24 कैरेट सोना 2200 रुपए चढ़कर 116200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। साल 2025 में अब तक सोने की कीमत में 37250 रुपए यानी करीब 47% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही। सोमवार को इसकी कीमत 4380 रुपए बढ़कर 136380 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

    सोना-चांदी की तूफानी रफ्तार, गोल्ड 2200 रुपए बढ़ा तो चांदी 4380 रुपए चढ़ी।

    नई दिल्ली| सोमवार को सोना-चांदी ने एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर छू लिया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 2,200 रुपए चढ़कर 1,16,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

    साल 2025 में अब तक सोने की कीमत में 37,250 रुपए यानी करीब 47% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को जहां सोना 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं अब 1.16 लाख के पार निकल गया है।

    चांदी भी पीछे नहीं रही। सोमवार को इसकी कीमत 4,380 रुपए बढ़कर 1,36,380 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 46,680 रुपये या 52% से ज्यादा की तेजी आई है। 31 दिसंबर 2024 को चांदी का भाव 89,700 रुपए किलो था।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

    वैश्विक बाजारों में भी सोना लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को सोना करीब 1% बढ़कर 3,728 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व के नरम रुख ने सोने-चांदी को नई उड़ान दी है। इस साल के अंत तक ब्याज दरों में दो और कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर दबाव रह सकता है, जबकि सोना-चांदी को सपोर्ट मिलेगा।

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

    एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधा के अनुसार,

    "अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी का सीधा असर घरेलू स्तर पर दिख रहा है। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में निवेश बढ़ा है और केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।"

    घरेलू और वैश्विक दोनों ही संकेत बताते हैं कि सोना और चांदी फिलहाल मजबूत बने रह सकते हैं। निवेशकों और खरीदारों के लिए ये दौर ऐतिहासिक साबित हो रहा है।

