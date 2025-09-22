Gold Reserves: दुनिया के इन 8 देशों में किसके पास है सबसे ज्यादा सोना, रूस-चीन और भारत में कौन आगे? देखें लिस्ट

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 8 देशों के पास सबसे ज्यादा आधिकारिक सोना है। जिनमें अमेरिका नंबर-1 है। उसके पास 8133 टन से ज्यादा सोना है जबकि भारत आठवें नंबर पर है भारत के पास करीब 880 टन सोना है। लिस्ट चीन रूस जर्मनी और इटली जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं।

नई दिल्ली| सोना सिर्फ गहनों की चमक भर नहीं है, बल्कि दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ भी है। सदियों से सोना दौलत और ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है। आज डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टोकरेंसी के दौर में भी सोने की अहमियत कम नहीं हुई है। यह अब भी सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता का प्रतीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 8 देशों के पास सबसे ज्यादा आधिकारिक सोना है। आइए जानते हैं इनमें कौन नंबर वन पर है और भारत कहां खड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1. अमेरिका (United States) अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व (top gold holding countries) रखने वाला देश है। 2025 की दूसरी तिमाही में यहां 8,133.46 टन सोना रिजर्व में दर्ज किया गया, जो कई सालों से लगभग स्थिर है।

2. जर्मनी (Germany) दूसरे नंबर पर जर्मनी है। यहां के रिजर्व हल्के से घटकर 3,350.25 टन रह गए हैं। यह 25 साल का सबसे निचला स्तर है, लेकिन फिर भी जर्मनी सोने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धनी देश है।

यह भी पढ़ें- Gold Investment: सोने के बिस्किट, सिक्के या फिर ज्वैलरी, निवेश के लिए क्या है सबसे सही? 3. इटली (Italy) इटली की खासियत है स्थिरता। यहां का गोल्ड रिजर्व लंबे समय से लगभग एक जैसा है। उसके पास करीब 2,451.84 टन सोना है। 4. फ्रांस (France) फ्रांस चौथे स्थान पर है। यहां 2,437 टन सोना रिजर्व में है। कभी यह आंकड़ा 3,000 टन से ज्यादा हुआ करता था। 5. रूस (Russia) पांचवें नंबर पर रूस है। यहां के रिज़र्व 2,329.63 टन हैं। साल 2000 में जहां रूस के पास 343 टन सोना था, वहीं 2024 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 2,335 टन तक पहुंच गया। 6. चीन (China) छठे स्थान पर चीन है। यहां 2,279.6 टन सोना रिजर्व में है। यह देश की कुल विदेशी संपत्तियों का छोटा हिस्सा है, लेकिन लगातार इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। 7. स्विट्जरलैंड (Switzerland) सातवें नंबर पर छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, जिसके पास 1,040 टन सोना है। यहां का गोल्ड रिजर्व इसकी वित्तीय पहचान का अहम हिस्सा है। 8. भारत (India) भारत आठवें स्थान पर है। 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के रिज़र्व बढ़कर 880 टन तक पहुंच गए हैं। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। 2001 में भारत के पास सिर्फ 357 टन सोना था, यानी पिछले दो दशकों में भारत की सोने की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।