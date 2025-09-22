Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Silver Investment: सोना-चांदी सबसे सुरक्षित, रिटर्न देने में भी आगे; 10 साल में इतनी बार शेयर मार्केट को छोड़ा पीछे

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:19 PM (IST)

    Gold Silver Investment साल 2025 में चांदी ने 52% से ज्यादा और सोने ने करीब 46% का रिटर्न दिया जबकि निफ्टी महज 6.5% पर अटकी रही। पिछले 10 साल डेटा साफ बताता है कि हर साल बाजार का ट्रेंड अलग होता है और निवेशकों को एक ही जगह भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं 10 साल में किसने कितना रिटर्न दिया?

    prefferd source google
    Hero Image
    सोना-चांदी सबसे सुरक्षित, रिटर्न देने में भी आगे; 10 साल में इतनी बार शेयर मार्केट को छोड़ा पीछे।

    नई दिल्ली| शेयर मार्केट और गोल्ड-सिल्वर में निवेश करने वालों के लिए पिछले दस साल का रिकॉर्ड काफी दिलचस्प रहा है। कहीं सोना और चांदी ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिलाया, तो कहीं निफ्टी ने सबको चौंका दिया। साल 2017 और 2021 में जहां निफ्टी सबसे बड़ा विजेता रहा, तो वहीं 2020 और 2025 में सोना-चांदी ने गजब की रिटर्न बौछार की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासकर 2025 में चांदी ने 52% से ज्यादा और सोने ने करीब 46% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी महज 6.5% पर अटका रहा। पिछले 10 साल डेटा साफ बताता है कि हर साल बाजार का ट्रेंड अलग होता है और निवेशकों को एक ही जगह भरोसा नहीं करना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Rate: सोना-चांदी की तूफानी रफ्तार, गोल्ड 2200 रुपए बढ़ा तो चांदी 4380 रुपए चढ़ी; अब कितनी हुई कीमत?

    किस साल किसने किया कमाल?

    अगर पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो 2016 से अब तक सोना और चांदी कई बार निफ्टी को पीछे छोड़ चुके हैं।

    • 2016: सोने ने 10.08% और चांदी ने 17.27% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी सिर्फ 3.01% पर अटका।
    • 2017: इस साल तस्वीर बदल गई। निफ्टी 28.65% चढ़ा, लेकिन सोना सिर्फ 6.23% और चांदी लगभग फ्लैट 0.48% ही रही।
    • 2018: सोना 7.67% चढ़ा, निफ्टी 3.15% बढ़ा, जबकि चांदी -1.06% गिरी।
    • 2019: सोना 24.58% और चांदी 20.32% बढ़ी, वहीं निफ्टी 12.02% पर रहा।
    • 2020: कोरोना काल में सोना 28.24% और चांदी 45.80% तक उछली, निफ्टी ने भी 14.90% दिया।
    • 2021: सोना -4.09% और चांदी -8% गिरी, जबकि निफ्टी ने 24.12% का शानदार रिटर्न दिया।
    • 2022: सोना 14.38% और चांदी 10.78% चढ़ी, निफ्टी सिर्फ 4.33% रहा।
    • 2023: निफ्टी ने 20.03% दिया, सोना 14.88% और चांदी 7.23% पर रही।
    • 2024: सोना 21.43% और चांदी 17.20% बढ़ी, निफ्टी ने 8.80% का रिटर्न दिया।
    • 2025: सोना 45.79% और चांदी 52.63% के साथ रिकॉर्ड बना चुकी है, जबकि निफ्टी 6.59% पर सिमटा।

    पिछले 10 साल में किसने दिया ज्यादा रिटर्न?

    साल गोल्ड (%) सिल्वर (%) निफ्टी (%)
    2016 10.08% 17% 3.01%
    2017 6.23% 0.48% 28.65%
    2018 7.67% -1.06% 3.15%
    2019 24.58% 20.32% 12.02%
    2020 28.24% 46% 14.90%
    2021 -4.09% -8% 24.12%
    2022 14.38% 11% 4.33%
    2023 14.88% 7% 20.03%
    2024 21.43% 17% 8.80%
    2025 45.79% 53% 6.59%

    ‘गोल्डन अपॉरच्युनिटी’ साबित हुए सोना-चांदी

    आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय में सोना और चांदी दोनों ही मजबूत विकल्प साबित हुए हैं। हालांकि बीच-बीच में गिरावट भी आई, लेकिन 2025 जैसे सालों ने निवेशकों की किस्मत बदल दी। निफ्टी ने भी कई बार जोरदार रिटर्न दिया, खासकर 2017 और 2021 में, लेकिन लगातार उतार-चढ़ाव से इसका प्रदर्शन सोने-चांदी जितना स्थिर नहीं रहा।

    इस साल निवेशकों के लिए सोना और चांदी दोनों ही ‘गोल्डन ऑपर्च्युनिटी’ साबित हुए हैं, जबकि शेयर मार्केट की चमक थोड़ी फीकी रही।