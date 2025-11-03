सोने में तेजी-मंदी का इतिहास: 50 सालों में कब कितनी चढ़ी और गिरी कीमतें, क्या फिर 1980 और 2008 जैसा हाल होगा

Gold Price History: सोने की कीमतों (Gold Prices) में कोरोना काल के बाद से लगातार तेजी देखी जा रही है और 5 वर्ष से तो गोल्ड हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि, पिछले महीने 17 अक्टूबर को सोना सर्राफा बाजार में 130874 रुपये के स्तर तक जाकर, ऑल टाइम हाई लगा चुका है। लेकिन, दीवाली से बाद से सोने में गिरावट देखने को मिली है और 28 अक्टूबर को 119164 रुपये का लेवल दिखा चुका है। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि 5 साल की तेजी के बाद आखिर सोने में बड़ी गिरावट कब आएगी, क्या सोना फिर से एक लाख रुपये के स्तर से नीचे जाएगा?

कई एक्सपर्ट्स गोल्ड में गिरावट की आशंका जता चुके हैं, लेकिन हम आपको सोने में तेजी और मंदी का इतिहास बताते हैं कि, आखिर कब-कब गोल्ड में बड़ी तेजी आई और कब-कब इसमें गिरावट देखने को मिली। बड़ी तेजी के बाद गिरावट दिखा चुका है गोल्ड पिछले 50 सालों में सोना 3 बड़े मौकों पर जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। गोल्ड में आई इस तेजी के कारण हर काल में अलग-अलग रहे। लेकिन, कॉमन वजह रही जियो पॉलिटिकल टेंशन, वीक डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता रही।

गोल्ड में तेजी एक बड़ा दौर सन 1970 से 80 तक देखने को मिला। इस अवधि में सोने ने निवेशकों को 1875 फीसदी रिटर्न दिया। चार्ट इमेज क्रेडिट- केडिया एडवाइजरी 10 साल में बड़ी तेजी दिखाने के बाद सोने के भाव में साल 1980 से ही गिरावट देखने को मिली और 1985 तक इस कीमती धातु का भाव करीब 68 फीसदी टूट गया। 15 साल तक दायरे में रहा सोना साल 1985 से लेकर 2000 तक सोने के भाव स्थिर रहे और इसके बाद फिर से गोल्ड में तेजी का एक नया दौर देखने को मिला। साल 2001 से 2011 तक सोने ने लगातार तेजी दिखाते हुए 10 सालों में 593 फीसदी रिटर्न दिया।

हालांकि, इसके बाद सोने में फिर से अगले 2-3 साल में 45 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। 2018 के बाद से गोल्ड लगातार ने लगातार तेजी दिखाते हुए 300 फीसदी रिटर्न डिलीवर कर दिया है। इस दौरान सिर्फ साल 2021 में ही सोना 22 फीसदी करेक्ट हुआ।