Pan Aadhaar Link: आपका पैन कार्ड न हो जाए बंद, इससे पहले करा लें ये काम; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। पैन कार्ड (Pan-Aadhaar Link) आज आधार कार्ड जितना ही जरूरी हो गया है। पैन कार्ड के बिना आप पैसों से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकते। आज केवाईसी के तहत सरकार हर एक स्कीम और सर्विस से आधार लिंक करवा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने पैन को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है।

अगर किसी व्यक्ति ने 31 दिसंबर से पहले पैन से आधार लिंक नहीं किया तो उसका पैन कार्ड बंद हो सकता है। इस डिजिटल जमाने में आप घर बैठे ही आधार से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं।

कैसे करें लिंक?

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।

स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।

मैसेज के जरिए ऐसे करें लिंक

आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको

नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से

UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।

स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।

आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।