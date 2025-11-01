चीन ने भारत समेत दुनिया के मार्केट को दिया बड़ा झटका, Gold Tax पर खत्म की छूट; क्या और किस पर पड़ेगा असर?

नई दिल्ली| China Gold Tax News: रेयर अर्थ के बाद चीन ने अब गोल्ड पर भी बड़ा कदम उठा लिया है। बीजिंग ने गोल्ड पर दी जा रही टैक्स छूट (Gold Tax Exemption) खत्म कर दी है, जिससे न सिर्फ चीन बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के सोने के बाजार को झटका लग सकता है। 1 नवंबर से लागू हुए इस नए नियम के तहत अब ज्वेलर्स को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैल्यू-ऐडेड टैक्स (VAT) में कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो सोना सीधे बेचा जाए या प्रोसेसिंग के बाद।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार का यह कदम राजस्व बढ़ाने के इरादे से उठाया गया है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय रियल एस्टेट संकट और धीमी ग्रोथ से जूझ रही है। लेकिन इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ने से सोना खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा।

4000 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा सोना फिलहाल, सोना लगभग 4,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज दोपहर 12 बजे तक गोल्ड 4013.40 डॉलर (Gold Price Today) प्रति औंस (करीब 28.34 ग्राम) पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 25 डॉलर की कमी देखी गई। शुक्रवार को यह 4038.20 डॉलर पर बंद हुआ था। जबकि चांदी में 0.48% की मामूली गिरावट (Silver Price Today) दर्ज हुई। आज यानी शनिवार को यह 48.250 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि पिछले दिन यह 48.730 डॉलर पर बंद हुई थी।