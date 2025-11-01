Gold Silver Price: एकादशी पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, वेडिंग सीजन शुरू होते ही कितने गिरे दाम? जान लीजिए आज के रेट

नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: आज 1 नवंबर है और आज एकादशी है। यानी शादियों का सीजन आज से शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि आज सोना-चांदी के दामों में गिरावट देखी गई, जिसने सबको चौंकाकर रख दिया है। कुछ दिन पहले तक जो सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, अब उसके भाव नीचे फिसल गए हैं। वेडिंज सीजन में जहां कीमतों के बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं अब लोग सोच में हैं कि क्या खरीदारी का यही सही वक्त है?

क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) से लेकर आपके शहर के ज्वैलर्स तक, हर जगह गिरी कीमतों का असर देखा जा रहा है। अगर आप भी शादी या निवेश के लिए सोना-चांदी लेने का मन बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जान लीजिए। साथ ही, आपके शहर में सोना-चांदी का भाव क्या है? और क्यों वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी की चमक फीकी पड़ी, वो भी समझ लीजिए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना गिरा सोना-चांदी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज दोपहर 12 बजे तक गोल्ड 4013.40 डॉलर प्रति औंस (करीब 28.34 ग्राम) पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 25 डॉलर की कमी देखी गई। शुक्रवार को यह 4038.20 डॉलर पर बंद हुआ था। जबकि चांदी में 0.48% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। आज यानी शनिवार को यह 48.250 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि पिछले दिन यह 48.730 डॉलर पर बंद हुई थी।

शहर सोना (24 कैरेट) सोना (22 कैरेट) सोना (18 कैरेट) चांदी प्रति किलो पटना ₹121,360 ₹111,247 ₹91,020 ₹148,490 जयपुर ₹121,400 ₹111,283 ₹91,050 ₹148,550 कानपुर ₹121,450 ₹111,329 ₹91,088 ₹148,610 लखनऊ ₹121,450 ₹111,329 ₹91,088 ₹148,610 भोपाल ₹121,550 ₹111,421 ₹91,163 ₹148,720 इंदौर ₹121,550 ₹111,421 ₹91,163 ₹148,720 चंडीगढ़ ₹121,420 ₹111,302 ₹91,065 ₹148,570 रायपुर ₹121,370 ₹111,256 ₹91,028 ₹148,510 (नोटः गोल्ड की कीमतें प्रति 10 ग्राम हैं) MCX और IBJA पर क्या है नया भाव? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं। इसलिए उनके रेट कारोबारी दिन वाले लागू होते हैं। लेकिन ये अलग-अलग शहरों के सर्राफा बाजार के हिसाब से बदलते रहते हैं। MCX पर शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 224 रुपए (Gold Price Today) सस्ता हुआ था, जिसकी कीमत 1,21,284 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो गुरुवार को 1,21,508 रुपए थी। हालांकि, चांदी में 112 रुपए की तेजी (Silver Price Today) देखी गई। इसकी कीमत 1,48,399 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो गुरुवार को 1,48,287 रुपए थी।