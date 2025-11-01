Gold Silver Price: एकादशी पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, वेडिंग सीजन शुरू होते ही कितने गिरे दाम? जान लीजिए आज के रेट
Gold Silver Price Today on Ekadashi: आज एकादशी के दिन सोना-चांदी के दामों में गिरावट आई है, जिससे लोग हैरान हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में कमी आई है। विभिन्न शहरों में भी सोने-चांदी के भाव कम हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और मांग में कमी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन वेडिंग सीजन में मांग बढ़ने पर भी गिरावट बनी रह सकती है।
नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: आज 1 नवंबर है और आज एकादशी है। यानी शादियों का सीजन आज से शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि आज सोना-चांदी के दामों में गिरावट देखी गई, जिसने सबको चौंकाकर रख दिया है। कुछ दिन पहले तक जो सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, अब उसके भाव नीचे फिसल गए हैं। वेडिंज सीजन में जहां कीमतों के बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं अब लोग सोच में हैं कि क्या खरीदारी का यही सही वक्त है?
क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) से लेकर आपके शहर के ज्वैलर्स तक, हर जगह गिरी कीमतों का असर देखा जा रहा है। अगर आप भी शादी या निवेश के लिए सोना-चांदी लेने का मन बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जान लीजिए। साथ ही, आपके शहर में सोना-चांदी का भाव क्या है? और क्यों वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी की चमक फीकी पड़ी, वो भी समझ लीजिए।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना गिरा सोना-चांदी?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज दोपहर 12 बजे तक गोल्ड 4013.40 डॉलर प्रति औंस (करीब 28.34 ग्राम) पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 25 डॉलर की कमी देखी गई। शुक्रवार को यह 4038.20 डॉलर पर बंद हुआ था। जबकि चांदी में 0.48% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। आज यानी शनिवार को यह 48.250 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि पिछले दिन यह 48.730 डॉलर पर बंद हुई थी।
आपके शहर में क्या है सोना-चांदी का रेट?
|शहर
|सोना (24 कैरेट)
|सोना (22 कैरेट)
|सोना (18 कैरेट)
|चांदी प्रति किलो
|पटना
|₹121,360
|₹111,247
|₹91,020
|₹148,490
|जयपुर
|₹121,400
|₹111,283
|₹91,050
|₹148,550
|कानपुर
|₹121,450
|₹111,329
|₹91,088
|₹148,610
|लखनऊ
|₹121,450
|₹111,329
|₹91,088
|₹148,610
|भोपाल
|₹121,550
|₹111,421
|₹91,163
|₹148,720
|इंदौर
|₹121,550
|₹111,421
|₹91,163
|₹148,720
|चंडीगढ़
|₹121,420
|₹111,302
|₹91,065
|₹148,570
|रायपुर
|₹121,370
|₹111,256
|₹91,028
|₹148,510
(नोटः गोल्ड की कीमतें प्रति 10 ग्राम हैं)
MCX और IBJA पर क्या है नया भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं। इसलिए उनके रेट कारोबारी दिन वाले लागू होते हैं। लेकिन ये अलग-अलग शहरों के सर्राफा बाजार के हिसाब से बदलते रहते हैं। MCX पर शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 224 रुपए (Gold Price Today) सस्ता हुआ था, जिसकी कीमत 1,21,284 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो गुरुवार को 1,21,508 रुपए थी। हालांकि, चांदी में 112 रुपए की तेजी (Silver Price Today) देखी गई। इसकी कीमत 1,48,399 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो गुरुवार को 1,48,287 रुपए थी।
एक हफ्ते सोना सस्ता, लेकिन चांदी महंगी
IBJA पर 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। जबकि चांदी का भाव 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। IBJA पर इस हफ्ते में गोल्ड में 1589 रुपए सस्ता (Gold Rate Today)हुआ। लेकिन चांदी की कीमतों में 4094 रुपए (Silver Rate Today) का जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
एकादशी के दिन क्यों सस्ता-हुआ सोना चांदी?
Dev Uthani Ekadashi 2025: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेड के ब्याज दर कटौती की उम्मीदें कम होने से निवेशक सतर्क हैं। दीवाली की खरीदारी थमने से डिमांड घटी, ऊपर चढ़े दामों पर मुनाफा बुकिंग हुई। US-चीन ट्रेड टेंशन कम होने से सेफ हैवन सोने का रुझान घटा। एक्सपर्ट कहते हैं, वेडिंग सीजन में मांग बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल गिरावट बनी रहेगी।
