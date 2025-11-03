Gold Price Today: जिसका डर था वही हुआ, सोने की रफ्तार फिर हुई तेज, चांदी भी दौड़ी; कितनी हुई आपके शहर में कीमत?

नई दिल्ली। शादी का सीजन शुरू हुआ नहीं कि सोने के भाव (Gold Price Today) फिर बढ़ने लगे। चांदी की रफ्तार तेज हुई है। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 228 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा चांदी (Silver Price Today) में लगभग 700 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है।

Gold Price Today:कितना है सोने का भाव? सुबह 10.05 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 121,460 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 228 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 121,378 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 121,854 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।