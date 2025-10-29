Gold Price: लगातार घट रहे हैं सोने के दाम, क्या शादी के लिए अभी खरीद लें या इंतजार करें, एक्सपर्ट से जानें
फेस्टिव सीजन के बाद से सोने के दाम (Gold Price Today) में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिनके घर में शादी है और वे सोना सस्ते में खरीदना चाहते हैं। हालांकि ये लोग सोना निवेश के उद्देश्य से नहीं ले रहे हैं, बल्कि परंपरागत उद्देश्यों से लेते हैं। घटते दामों को देख सभी के मन में ये सवाल है कि सोना अभी खरीद लें या इंतजार करें?
नई दिल्ली। सोने के दाम लगातार कम हो रहे हैं। दिवाली में सोने की कीमत 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। लेकिन दिवाली के बाद से ही इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब सोने की कीमत 119,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब हो गई है।
इसमें हो रही गिरावट को देख इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अभी शादी का सीजन भी नजदीक है। लेकिन क्या अभी सोना खरीदना ठीक है। आइए समझते हैं।
एक्सपर्ट ने क्या बताया?
हमने ये सवाल कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से पूछा। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे शादी के लिए खरीद रहे हैं, तो इसे अभी खरीद लें। इसमें गिरावट का इंतजार न करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीन या चार साल में शादी का प्लान कर रहो, लेकिन बढ़ती कीमत को देख अभी खरीदने का फैसला लें, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए।
इस सवाल पर अजय केडिया ने कहा कि ऐसे में व्यक्ति गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा सकता है। जितना भी रिटर्न उसे गोल्ड में मिलना होगा, वो उसे ईटीएफ से मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना गोल्ड बढ़ेगा, वो उस व्यक्ति को रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। इस तरह से वे बाद में भी गोल्ड आसानी से खरीद सकता है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल निवेश के उद्देश्य से देखें तो गोल्ड 70 से 80 फीसदी रिटर्न दे चुका है। इसका कारण साल भर में होने वाली विश्व अस्थिरता है। ये अस्थिरता गोल्ड को सपोर्ट करती रही। हालांकि अगर अगले साल कुछ ऐसी अस्थिरता नहीं बनती, तो गोल्ड में मामूली तेजी देखी जाएगी।
कितनी कम होगी गोल्ड की कीमत?
कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि अगर आगे भी कोई बड़ी विश्व अस्थिरता न रही तो सोने की कीमत 1,05,000-1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकती है। हालांकि ये कीमत अगले 6 महीने में देखी जाएगी। वहीं इसी कीमत के आसपास ही गोल्ड ट्रेड करता रहेगा। सोने में एक टाइम करेक्शन देखी जा सकती है। टाइम करेक्शन का अर्थ ये हुआ कि बड़ी गिरावट न आना, लेकिन एक जैसी ही कीमत लंबे समय के लिए रहना।.
