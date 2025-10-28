Silver Price Target: खुशखबरी! 18% गिरावट के बाद भी चांदी दे सकती है 50 फीसदी रिटर्न, एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली। दिवाली आने तक बढ़ती डिमांड के चलते सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही थी। चांदी में सोने से ज्यादा तेजी थी। इस बीच निवेशकों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन फेस्टिव सीजन खत्म होते-होते चांदी में हुई गिरावट ने सभी को चौका दिया।

चांदी में पिछले दो हफ्ते में 18 फीसदी गिरावट आई। चांदी में हुई को देख सभी निवेशक घबरा गए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी इतनी गिरावट के बावजूद 50 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है। एक्सपर्ट क्यों कर रहे हैं चांदी पर विश्वास? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी कहते हैं, "हमारा मानना है कि चांदी की कीमतें अगले कुछ महीनों में 50-55 डॉलर प्रति आउंस के बीच स्थिर रहेगी। वहीं साल 2026 के अंत तक यह 75 डॉलर प्रति आउंस की ओर बढ़ सकती है। वहीं घरेलू बाजारों में अगले साल के अंत तक चांदी का भाव 240,000 रुपये प्रति किलो हो जाएगा।

Gold Price Today: कितना कम हुआ सोने का भाव? IBJA में अपडेट हुई नए दरों के अनुसार आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 119,184 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 109,154 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम है।