    Silver Price Target: खुशखबरी! 18% गिरावट के बाद भी चांदी दे सकती है 50 फीसदी रिटर्न, एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने (Gold Price) और चांदी (Silver Price) में नरमी आई है। आए दिन दोनों में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बीते दिनों चांदी में हो रही जोरदार तेजी को देख चांदी में लोग बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे थे। चांदी में सोने से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि अब दोनों में ही लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट चांदी में फिर भी विश्वास बनाए हुए है, लेकिन क्यों?

    नई दिल्ली। दिवाली आने तक बढ़ती डिमांड के चलते सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही थी। चांदी में सोने से ज्यादा तेजी थी। इस बीच निवेशकों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन फेस्टिव सीजन खत्म होते-होते चांदी में हुई गिरावट ने सभी को चौका दिया।

    चांदी में पिछले दो हफ्ते में 18 फीसदी गिरावट आई। चांदी में हुई को देख सभी निवेशक घबरा गए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी इतनी गिरावट के बावजूद 50 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है। 

    एक्सपर्ट क्यों कर रहे हैं चांदी पर विश्वास?

    मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी कहते हैं, "हमारा मानना है कि चांदी की कीमतें अगले कुछ महीनों में 50-55 डॉलर प्रति आउंस के बीच स्थिर रहेगी। वहीं साल 2026 के अंत तक यह 75 डॉलर प्रति आउंस की ओर बढ़ सकती है। वहीं घरेलू बाजारों में अगले साल के अंत तक चांदी का भाव 240,000 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। 

    इस हिसाब से चांदी आने वाले समय में 50 फीसदी तक रिटर्न दे सकती है। 

    यह भी पढ़ें:-Baba Vanga Gold Prediction: बाबा वेंगा ने की थी सोने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, क्या सोने में आएगी फिर से तूफानी तेजी; देखें डिटेल

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत 16 अक्टूबर को 54.45 डॉलर प्रति आउंस थी। अभी इसकी कीमत 48.59 डॉलर प्रति आउंस है। इसमें 10.9 फीसदी की गिरावट है। वहीं 16  अक्टूबर को चांदी का भाव 182,000 प्रति किलो के आसपास चल रहा था। अभी इसकी कीमत 140,676 रुपये प्रति किलो है। 

    पिछले साल चांदी ने डॉलर के हिसाब से  44 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं भारतीय रुपयों में 55.72 फीसदी रिटर्न दिया है।  

    Gold Price Today: कितना कम हुआ सोने का भाव?

    IBJA में अपडेट हुई नए दरों के अनुसार आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 119,184 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 109,154 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

    Silver Price Today:कितनी है चांदी की कीमत?

    अगर आज चांदी के भाव की बात करें तो IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 143,400 रुपये है। कल 27 अक्टूबर को चांदी की कीमत 148,030 रुपये प्रति किलो थी। 