Baba Vanga Gold Prediction: बाबा वेंगा ने की सोने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, क्या सोने में आएगी फिर से तूफानी तेजी; देखें डिटेल

नई दिल्ली। हमारे देश में पहले बहुत से लोग सोना (Gold Price Today परंपरागत वजहों से खरीदते हैं। हालांकि अब लोग इसे निवेश के उद्देश्य से भी खरीदने लगे हैं। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित माना जाता था। इस साल सोने ने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिया है।

इसकी वजह ये भी है इस साल विश्व अस्थिरता चलती रही। जिससे निवेशकों के मन में भी बेचैनी बनी रही। वहीं अप्रैल के बीच ट्रंप टैरिफ के खतरे ने 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा दिया। सोना दिवाली के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

ऐसा इसलिए है कि क्योंकि शादी का सीजन नजदीक है और ऐसे में लोग इसे खरीदने की चाह रख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ ही दिवाली के बाद सोने और चांदी का भाव कुछ कम होगा। लेकिन सोने और चांदी में थोड़ी बहुत करेक्शन नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ गिरावट देखी गई।