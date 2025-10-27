Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Baba Vanga Gold Prediction: बाबा वेंगा ने की सोने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, क्या सोने में आएगी फिर से तूफानी तेजी; देखें डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    दिवाली के बाद भी सोना-चांदी चर्चा में है। क्योंकि फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद से ही इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। दिवाली के समय इसकी डिमांड सामान्य से अधिक रहती है, इसलिए कीमतों में भी उस समय उछाल देखा जाता है। इस बीच सोने (Gold Price Today) को लेकर बाबा वेंगा ने बड़ी भविष्यवाणी की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सोने पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: क्या फिर बढ़ेगी कीमत?

    नई दिल्ली। हमारे देश में पहले बहुत से लोग सोना (Gold Price Today परंपरागत वजहों से खरीदते हैं। हालांकि अब लोग इसे निवेश के उद्देश्य से भी खरीदने लगे हैं। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित माना जाता था। इस साल सोने ने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी वजह ये भी है इस साल विश्व अस्थिरता चलती रही। जिससे निवेशकों के मन में भी बेचैनी बनी रही। वहीं अप्रैल के बीच ट्रंप टैरिफ के खतरे ने 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा दिया। सोना दिवाली के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 

    ऐसा इसलिए है कि क्योंकि शादी का सीजन नजदीक है और ऐसे में लोग इसे खरीदने की चाह रख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ ही दिवाली के बाद सोने और चांदी का भाव कुछ कम होगा। लेकिन सोने और चांदी में थोड़ी बहुत करेक्शन नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ गिरावट देखी गई। 

    यह भी पढ़ें:-Gold Price: लखनऊ से लेकर इंदौर तक क्या है आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

    हालांकि लंबे समय में निवेश के उद्देश्य से देखें तो सोने ने सेंसेक्स से भी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले साल के अंत तक सोने का भाव लगभग 70 से 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच था। वहीं अप्रैल में टैरिफ के खतरे के डर से इसकी कीमत 1 लाख के पार हो गई। 

    फिर दिवाली तक सोने का भाव 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इस बीच सोने को लेकर बाबा वेंगा ने बड़ी भविष्यवाणी की है। 

    क्या है भविष्यवाणी?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बाबा वेंगा ने दुनिया में एक बड़े वित्तीय संकट का जिक्र किया है। ये खतरा साल 2026 में आ सकता है। वित्तीय संकट आने से सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उछाल दिख सकता है। क्योंकि जब भी वित्तीय सकंट बनता है, तब सोने और चांदी में तूफनी तेजी देखने को मिलती है। 