Gold Price Today: लूट सको तो लूट लो! सराफा में ₹1.20 लाख से नीचे आई कीमत, चेक करें 22 और 18 कैरेट के दाम

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन बीत चुका है और जल्द ही वेडिंग सीजन आने वाला है। वेडिंग सीजन के समय सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की डिमांड फिर से हाई हो सकती है। इससे इनकी कीमत पर भी असर होगा। इसलिए लोग सोने में आ रही लगातार गिरावट के चलते इसे अभी ही खरीदने पर विचार कर रहे हैं।

एमसीएक्स आज सुबह से ढंग से काम नहीं कर रहा। इसलिए वहां से नई दरें पता नहीं चल पाई। लेकिन IBJA में 28 अक्टूबर यानी आज के रेट अपडेट हो गए हैं। नए रेट देखकर निवेशकों का मन खुश हो जाएगा। क्योंकि आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे गिर चुका है।

Gold Price Today: कितना कम हुआ सोने का भाव? IBJA में अपडेट हुई नए दरों के अनुसार आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 119,184 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 109,154 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम है।