Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gold Price Today: लूट सको तो लूट लो! सराफा में ₹1.20 लाख से नीचे आई कीमत, चेक करें 22 और 18 कैरेट के दाम

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    दिवाली के बाद से ही सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में नरमी दिख रही है। शादी का सीजन नजदीक है, ऐसे में लोग सोने में अच्छी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। ताकी वे सोने का भाव बढ़ने से पहले इसे खरीद लें। एमसीएक्स आज सुबह से ढंग से काम नहीं कर रहा। इसलिए वहां से नई दरें पता नहीं चल पाई। लेकिन IBJA में 28 अक्टूबर यानी आज के रेट अपडेट हो गए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन बीत चुका है और जल्द ही वेडिंग सीजन आने वाला है। वेडिंग सीजन के समय सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की डिमांड फिर से हाई हो सकती है। इससे इनकी कीमत पर भी असर होगा। इसलिए लोग सोने में आ रही लगातार गिरावट के चलते इसे अभी ही खरीदने पर विचार कर रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमसीएक्स आज सुबह से ढंग से काम नहीं कर रहा। इसलिए वहां से नई दरें पता नहीं चल पाई। लेकिन IBJA में 28 अक्टूबर यानी आज के रेट अपडेट हो गए हैं। नए रेट देखकर निवेशकों का मन खुश हो जाएगा। क्योंकि आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे गिर चुका है। 

    Gold Price Today: कितना कम हुआ सोने का भाव?

    IBJA में अपडेट हुई नए दरों के अनुसार आज 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 119,184 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 109,154 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

    इससे पहले 27 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 122,402 रुपये प्रति 10 ग्राम था। ऐसे ही 22 कैरेट की कीमत 112,120 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 91,802 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

    आइए जानते हैं कि आज चांदी की कीमत कितनी है?

     Silver Price Today:कितनी है चांदी की कीमत?

    अगर आज चांदी के भाव की बात करें तो IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 143,400 रुपये है। कल 27 अक्टूबर को चांदी की कीमत 148,030 रुपये प्रति किलो थी। 

    कब होगी MCX में ट्रेडिंग शुरू?

    एमसीएक्स की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एमसीएक्स में आज कारोबार उनकी बैकअप साइट डीआर में होगा। इसमें जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी, उससे पहले सभी निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। नई अपडेट के अनुसार एमसीएक्स में दोपहर 1.20 बजे से 1.24 स्पेशल ट्रेडिंग होगी। वहीं 1.25 बजे से सामान्य ट्रेडिंग शुरू होगी। 