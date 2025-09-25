Gold For Diwali: दिवाली से पहले कब सस्ता होगा सोना, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

Language
    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    अगले महीने यानी अक्टूबर से सभी दिवाली की तैयारी शुरू कर देंगे। लोगों ने अभी से ही तैयारी भी शुरू कर दी है। दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत से लोग सोना खरीदने का सोचते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आज हम एक्सपर्ट से जानने वाले की दिवाली से कितने दिन पहले सोना खरीदना सही है। कब इसकी कीमत सबसे कम होगी?

    दिवाली से पहले सोना खरीदने का सुनहरा मौका? जानें एक्सपर्ट्स की राय!

     नई दिल्ली। दिवाली से पहले बहुत से लोग सोना या चांदी खरीदने का प्लान बनाते हैं। ये समय सोना, चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ होता है। कुछ दिन पहले हमने दो एक्सपर्ट से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान हमने कई सवाल सोना और चांदी की खरीदारी पर पूछे थे।

    इनमें से एक सवाल ये भी था कि दिवाली के समय अक्सर लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं, ऐसे में सोना खरीदने का बेस्ट टाइम क्या है और कब सोना सबसे सस्ता होने जा रहा है? आइए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे है। 

    कब खरीदें सोना, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया कहते हैं कि अगर आप फेस्टिव सीजन में निवेश के लिए नहीं, बल्कि रीति रिवाज के उद्देश्य खरीद रहे हैं, तो ऐसे में समय न देखें। लेकिन अगर निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं, तो अभी इंतजार करना सही रहेगा। क्योंकि सोने में एक करेक्शन के बाद स्थिर कीमत देखी जा सकती है।

    अजय केडिया का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में 5 से 6 फीसदी तक गिरावट देखी जा सकती है। इस करेक्शन का कारण फेड रेट कहा जा सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन-रूस के बीच समझौते की उम्मीद और अमेरिका का भारत से बातचीत करना ये पॉजिटिव साइन भी सोने में करेक्शन की वजह हैं।

    वहीं उन्होंने बताया कि दिवाली से 10 या 15 दिन पहले सोने का भाव 1,05,000 रुपये पहुंच सकता है, तो ये समय रीति रिवाज के उद्देश्य से खरीदने के लिए सही है।

    या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता का कहना है कि दिवाली से पहले सोना खरीदना सही रहेगा, क्योंकि इस समय कई कंपनियां ऑफर देगी, तो ऐसे में आपको सामान सस्ता पड़ सकता है।

    शार्ट टर्म में गोल्ड कितना पहुंचेगा?

    अजय केडिया के अनुसार सोने में 6 से 7 फीसदी तक करेक्शन देखी जा सकती है। ये 106000 रुपये से 107000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। हालांकि अजय केडिया ने सलाह दी है कि निवेश के लिए खरीद रहे हैं, तो स्थिर कीमत आने पर खरीदे।

    या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता का कहना है कि सोने का भाव 106000 रुपये से 107000 रुपये तक जा सकता है। इसे चांदी का दाम 1,20,000 रुपये से 122,000 रुपये तक जा सकता है।