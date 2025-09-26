Gold Price on Diwali: 'Sensex से भी ज्यादा रिटर्न दे गया सोना', पिछले 10 सालों में दिवाली के समय कितनी रही कीमत, देखें लिस्ट
कई लोग दिवाली के दिन भी सोना (Gold Price) खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि ये समय सोना या चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से सोने में बड़ी बढ़ोतरी आई है। आज हम जानेंगे कि पिछले 10 सालों (2015 से 2025 तक) दिवाली के समय सोने का दाम कितना पहुंचा है?
नई दिल्ली। दिवाली का समय सोना या चांदी जैसी धातु खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय लोग कई नए काम भी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली से कुछ दिन पहले आने वाले धनतेरस में छोटा या बड़ा सोना या चांदी का कोई आइटम जरूर खरीदना चाहिए।
दिवाली के समय सोने की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमत में भी इजाफा आता है। आज हम जानेंगे कि पिछले 10 सालों में दिवाली के समय सोने की कीमत कितनी हुई है। यानी साल 2015 से 2025 तक सोने का भाव कितना पहुंचा है?
यह भी पढ़ें- Gold For Diwali: दिवाली से पहले कब सस्ता होगा सोना, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?
10 सालों में कितनी हुई है सोने की कीमत?
अगर आप ऊपर दी गई टेबल को ध्यान से देखें तो साल 2020 के समय सोने में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2024 में देखी गई है। साल 2024 में इसकी कीमत 18,678 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। इतनी तेजी साल 2020 कोविड-19 के समय भी नहीं हुई।
साल 2020 कोविड-19 के खत्तरे को देखते हुए कई लोगों ने सोने में पैसा लगाया। क्योंकि विश्व सकंट पड़ने पर सोने को आर्थिक संदर्भ में सबसे सुरक्षित माना जाता है। लोग ऐसे समय में सोने में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना पसंद करते हैं।
अब जानते हैं आज सोने का भाव क्या चल रहा है?
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
सुबह 9.33 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत 112,803 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 174 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 112,511 रुपये पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 112,877 रुपये प्रति 10 ग्राम हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में 24 कैरेट सोने की कीमत 113584 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।