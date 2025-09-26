Gold Price Today: सोने में फिर आया उछाल, इतना पहुंचा 24 कैरेट सोना; आपके शहर में क्या है दाम?

लगातार दो दिन से गिरावट के बाद सोने में आज उछाल देखा जा रहा है। हालांकि ये तेजी इतनी अधिक नहीं है। वहीं चांदी की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। सुबह 9.28 बजे चांदी में 171 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आज सोने और चांदी की आपके शहर में क्या कीमत है?

नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट में लगातार दो दिन से सोने में गिरावट देखी जा रही थी। आज 26 सितंबर को सोने में एक बार फिर बढ़ोतरी आई है। हालांकि अभी इस तेजी को इतना अधिक नहीं कहा जा सकती। सुबह 9.30 बजे एमसीएक्स पर सोने में 174 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है।

वहीं चांदी में अभी 109 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। Gold Price Today: कितना हुआ भाव? सुबह 9.33 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत 112,803 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 174 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 112,511 रुपये पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 112,877 रुपये प्रति 10 ग्राम हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA में 24 कैरेट सोने की कीमत 113584 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। यह भी पढ़ें- Gold For Diwali: दिवाली से पहले कब सस्ता होगा सोना, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? Silver Price Today: कितनी हुई कीमत? सुबह 9.36 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 136,924 रुपये चल रही है। चांदी में अब तक 132 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी जा रही है। चांदी ने अब तक 136,504 रुपये पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 136,980 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA में 1 किलो चांदी का भाव कल शाम 134089 रुपये दर्ज किया गया था। अलग-अलग शहर में कितनी है कीमत शहर सोने का भाव चांदी की कीमत पटना ₹113,200 ₹136,640 जयपुर ₹113250 ₹136,690 कानपुर ₹113,290 ₹136,740 लखनऊ ₹113,290 ₹136,740 भोपाल ₹113,370 ₹136,900 इंदौर ₹113,370 ₹136,900 चंडीगढ़ ₹113,250 ₹136,760 रायपुर ₹113,200 ₹136,700 पटना और रायपुर में आज सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 113,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही सबसे महंगा सोना भोपाल और इंदौर में मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने का दाम 113,370 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।