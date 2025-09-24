Language
    Gold Price Today: राहत मिल ही गई, गिर गए सोने और चांदी के भाव, कितनी हुई अब कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:51 AM (IST)

    नवरात्रि के शुभ अवसर पर सोना और चांदी की मांग सबसे ज्यादा होती है। जिसके चलते आए दिन दोनों में ही एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सोने (Gold Price Today) में गिरावट देखी गई है। वहीं चांदी (Silver Price Today) की भी रफ्तार धीमी हुई है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी की कीमत कितनी है?

    सोने-चांदी के भाव में गिरावट, जानिए आज का रेट

     नई दिल्ली। सोने और चांदी दोनों में आज गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी (Silver Price Today) से ज्यादा सोने (Gold Price Today) में गिरावट देखी जा रही है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी में गिरावट होना शुरू हो गई। 10 ग्राम सोने में सुबह 9.41बजे 365 रुपये की गिरावट है। वहीं चांदी भी 267 रुपये प्रति किलो गिरा है।

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है।

    Gold Price Today: कितना है भाव?

    सुबह 9.42 बजे एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 114494 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसमें 345 प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 114271 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 114560 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    IBJA में कल शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 112155 रुपये दर्ज की गई है।

    कितना हुआ चांदी का भाव?

    सुबह 9.44 बजे 1 किलो चांद की कीमत 134,799 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 263 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 134251 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 134950 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    IBJA में कल शाम 1 किलो चांदी की कीमत 132,869 रुपये दर्ज की गई है।

    आपके शहर में कितना है दाम?

    शहर सोने का दाम चांदी का भाव
    पटना ₹113,720 ₹134,380
    जयपुर ₹113,810 ₹134,420
    कानपुुर ₹113,850 ₹134,470
    लखनऊ ₹113,850 ₹134,470
    भोपाल ₹113,950 ₹134,700
    इंदौर ₹113,950 ₹134,700
    चंडीगढ़ ₹113,830 ₹134,560
    रायपुर ₹113,790 ₹134,510

    आज पटना में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 113,720 रुपये दर्ज  की गई है। भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने का भाव 113,950 रुपये दर्ज किया गया है। 

    चांदी की अगर बात करें तो पटना में चांदी भी सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 134,380 रुपये है। वहीं सबसे महंगी चांदी भोपाल और इंदौर में मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 134,700 रुपये दर्ज किया गया है। 