Gold-Silver Price: दीपावली के दिन सोना और चांदी में बड़ी गिरावट, गोल्ड 4144 तो चांदी 11175 रुपये हुई सस्ती
Gold and Silver Price On Diwali: दीपावली के अवसर पर सोना और चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। IBJA के अनुसार, सोना 4144 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 11175 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। इस गिरावट से खरीदारों में खुशी का माहौल है, क्योंकि दीवाली पर कीमती धातु खरीदना शुभ माना जाता है। आइए ताजा रेट्स जानते हैं।
Gold Price on Diwali: दीपावली के दिन कितना सस्ता हुआ सोना?
20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सोने के दामों में बड़ी गिरावट (Gold Rate on Diwali) देखने को मिली है। IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 3357 रुपये सस्ता हुआ है। 17 अक्टूबर 2025 को IBJA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 130874 रुपये थी। और आज यानी 20 अक्टूबर को 999 फीसदी वाला 10 ग्राम शुद्ध सोना 126730 रुपये हो गई है। यानी इसके दामों में 4144 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
वहीं, अगर 995 फीसदी शुद्ध वाले 10 ग्राम सोने की बात करें तो यह 17 अक्टूबर को 130350 रुपये में था। और आज यानी 20 अक्टूबर को यह 126223 रुपये में है। यानी इसमें 4127 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
Silver Rate on Diwali: दीपावली के दिन कितनी सस्ती हुई चांदी?
दीपावली के शुभ अवसर पर चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। IBJA के अनुसार आज चांदी की कीमत 160100 रुपये प्रति किलो है। वहीं, 17 अक्टूबर को चांदी 171275 रुपये प्रति किलो थी। इस हिसाब से चांदी में 11175 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। दीपावली पर चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए खुशी लेकर आई है।
20 अक्टूबर, 2025 को सोने के आभूषणों के लिए IBJA के अनुसार प्रति ग्राम सोने की कीमत
- शुद्ध सोना (999): 12673 रुपये
- 22 कैरेट: 12369 रुपये
- 20 कैरेट: 11279 रुपये
- 18 कैरेट: 10265 रुपये
- 14 कैरेट: 8174 रुपये
यह भी पढ़ें- कोका-कोला, स्प्राइट, थम्सअप की बोतल बनाने वाली कंपनी लाएगी 8800 करोड़ का IPO; Coco-Cola ने किया क्लियर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।