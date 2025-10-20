Gold-Silver Price: दीपावली के दिन सोना और चांदी में बड़ी गिरावट, गोल्ड 4144 तो चांदी 11175 रुपये हुई सस्ती

नई दिल्ली। Gold and Silver Price: सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को भारत में दीपावली का त्योहार है। आज दीपों के पर्व दीवाली के अवसर पर सोना और चांदी बहुत सस्ते हुए हैं। MCX पर भले ही गोल्ड थोड़ा सा महंगा हुआ है। लेकिन IBJA ने 20 अक्टूबर 2025 के जो सुबह के रेट जारी किए हैं उसमें सोना और चांदी में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। IBJA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 4144 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी 11175 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। यह गिरावट 17 अक्टूबर के आधार पर आई है। क्योंकि 18 और 19 अक्टूबर को IBJA ने रेट नहीं जारी किए थे। इस दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण शनिवार और रविवार को IBJA रेट जारी नहीं करता।

दीवाली के दिन यह बहुत बड़ी गिरावट है। गोल्ड और सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट दीवाली के दिन आने से खरीदारों में खुशी का माहौल है।

दीवाली पर सोने की कीमतें ऊँची होने पर भी कई लोग सोना खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दिवाली पर कीमती धातु खरीदना सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ा है। इस साल सोने की ऊंची कीमतों के कारण, कई उपभोक्ता हल्के वजन के आभूषण या सिक्के खरीद सकते हैं। हालांकि, आज कीमतें कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूरी मिली है। आइए विस्तार से सोने और चांदी की कीमतों के बारे में जानते हैं।

20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सोने के दामों में बड़ी गिरावट (Gold Rate on Diwali) देखने को मिली है। IBJA के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 3357 रुपये सस्ता हुआ है। 17 अक्टूबर 2025 को IBJA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 130874 रुपये थी। और आज यानी 20 अक्टूबर को 999 फीसदी वाला 10 ग्राम शुद्ध सोना 126730 रुपये हो गई है। यानी इसके दामों में 4144 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।



वहीं, अगर 995 फीसदी शुद्ध वाले 10 ग्राम सोने की बात करें तो यह 17 अक्टूबर को 130350 रुपये में था। और आज यानी 20 अक्टूबर को यह 126223 रुपये में है। यानी इसमें 4127 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।