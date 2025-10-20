Gold Price On Diwali: दीपावली के दिन चमका सोना, MCX पर लगाई लंबी छलांग; रेट उड़ा देंगे होश, चेक करें भाव

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:29 AM (IST)

    Gold Price On Diwali: आज दीपावली के अवसर पर सोने की कीमतों में उछाल आया है। एमसीएक्स पर सोना 0.78% बढ़कर ₹1,28,005 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका-चीन वार्ता पर निवेशकों की नजर है। कुछ विशेषज्ञ खरीदारी से पहले कीमतों में गिरावट का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं।

    Gold Rate On Diwali: दीपावली के दिन चमका सोना, MCX पर लगाई लंबी छलांग; रेट उड़ा देंगे होश, चेक करें भाव

    नई दिल्ली। Gold Price On Diwali: आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को देश के अधिकतर हिस्सों में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सोने की चमक देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना महंगा हुआ है। एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा सुबह 9:15 बजे 0.78 प्रतिशत बढ़कर ₹1,28,005 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। आज MCX पर गोल्ड 127817.00 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ। और यह 128556.00 के उच्चतम स्तर तक गया। अभी इस समय यह 127598.00 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

    MCX पर पिछले सत्र में भारी गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों (Gold Price Today) में सुधार हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर टैरिफ लगाने की टिप्पणी के बाद निवेशकों ने पीली धातु में मुनाफावसूली की और जोखिम भरे परिसंपत्तियों की ओर रुख किया।

    Gold Rate On Diwali: सोनी की बढ़ती कीमतों पर क्या बोले एक्सपर्ट?

    रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, "शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद सोमवार को सोने की कीमतें बढ़कर 4,255 डॉलर प्रति औंस हो गईं। निवेशक अमेरिका और चीन के बीच आगामी वार्ता पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग इस सप्ताह मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह आशा व्यक्त की थी कि वार्ता से समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने हाई टैरिफ की धमकी को अस्थिर बताया था।"

    पिछले सत्र में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई। एमसीएक्स गोल्ड के दिसंबर वायदा अनुबंध 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,27,320 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए, जबकि अमेरिकी सोना वायदा 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 4,213.30 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर बंद हुआ था।

    बढ़ती वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Gold ETF) में भारी निवेश के कारण घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

    Gold Investment:  क्या इस समय सोने में निवेश करना सही?

    कुछ विशेषज्ञ खरीदारी शुरू करने से पहले सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में कुछ गिरावट का इंतजार करने की सलाह देते हैं। SMC ग्लोबल में कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती ने कहा, "कीमतों के सामान्य होने का इंतज़ार करना उचित है। चांदी में 85 प्रतिशत और सोने में 70 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के बाद, सोने में ₹1,18,000- ₹1,20,000 और चांदी में ₹1,40,000 का स्तर खरीदारी के लिए अच्छा है।"

