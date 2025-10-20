Gold Price On Diwali: दीपावली के दिन चमका सोना, MCX पर लगाई लंबी छलांग; रेट उड़ा देंगे होश, चेक करें भाव

नई दिल्ली। Gold Price On Diwali: आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को देश के अधिकतर हिस्सों में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सोने की चमक देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना महंगा हुआ है। एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा सुबह 9:15 बजे 0.78 प्रतिशत बढ़कर ₹1,28,005 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। आज MCX पर गोल्ड 127817.00 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ। और यह 128556.00 के उच्चतम स्तर तक गया। अभी इस समय यह 127598.00 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है।



MCX पर पिछले सत्र में भारी गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों (Gold Price Today) में सुधार हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर टैरिफ लगाने की टिप्पणी के बाद निवेशकों ने पीली धातु में मुनाफावसूली की और जोखिम भरे परिसंपत्तियों की ओर रुख किया।

Gold Rate On Diwali: सोनी की बढ़ती कीमतों पर क्या बोले एक्सपर्ट? रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, "शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद सोमवार को सोने की कीमतें बढ़कर 4,255 डॉलर प्रति औंस हो गईं। निवेशक अमेरिका और चीन के बीच आगामी वार्ता पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग इस सप्ताह मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह आशा व्यक्त की थी कि वार्ता से समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने हाई टैरिफ की धमकी को अस्थिर बताया था।"