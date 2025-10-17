कोका-कोला, स्प्राइट, थम्सअप की बोतल बनाने वाली कंपनी लाएगी 8800 करोड़ का IPO; Coco-Cola ने किया क्लियर

नई दिल्ली। Coca-Cola Beverages IPO: कोका कोला, स्प्राइट और थम्सअप जैसे प्रोडक्ट के लिए बोतल बनाने वाली कंपनी को कोका कोला ही मैनेज करती है। मनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला अपने बॉटलिंग बिजनेस का IPO लाने का प्लान बना रही है।

कंपनी ने हाल के हफ्तों में हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पर चर्चा करने के लिए बैंकरों के साथ मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार, इस इकाई का मूल्य लगभग 10 अरब डॉलर होगा। सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर एक निजी मामले पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने अभी तक इस सौदे के लिए बैंकरों की नियुक्ति नहीं की है।

एक सूत्र के अनुसार, अगर यह सौदा आगे बढ़ता है, तो यह संभवतः अगले साल होगा। सूत्रों के अनुसार, विचार-विमर्श अभी जारी है, इसलिए IPO के समय, संरचना और आकार जैसे विवरण अभी भी बदल सकते हैं। कोका-कोला वैश्विक कंपनियों द्वारा अपनी भारतीय इकाइयों को सूचीबद्ध करने के बढ़ते चलन में शामिल हो जाएगा, जैसा कि हाल ही में LG Electronics के इसी महीने 1.3 बिलियन डॉलर के आईपीओ और पिछले साल हुंडई मोटर कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ 3.3 बिलियन डॉलर के आईपीओ के साथ हुआ था।

अंबानी के कैंपा से मिल रही कोका कोला को टक्कर हालांकि भारत कोका-कोला के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, लेकिन हाल के वर्षों में उसे वहाँ बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अंबानी की कैम्पा कोला से, जो 200 मिलीलीटर की बोतलों की कीमत 10 रुपये (11 सेंट) से भी कम रखकर तेजी से बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रही है।