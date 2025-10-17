Language
    IPO News: आखिरी मौका! 135 रुपये जीएमपी वाले आईपीओ का आखिरी दिन, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    Midwest IPO में निवेश का आज आखिरी मौका है। इसका पब्लिक इश्यू 15 अक्टूबर को शुरू होकर 17 अक्टूबर को बंद होगा। 17 अक्टूबर को ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 135 रुपये चल रहा है। अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले इस आईपीओ के बारे में सभी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। 

    नई दिल्ली। Midwest IPO का पब्लिक इश्यू 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था। वहीं ये 17 अक्टूबर को बंद होगा। ग्रे मार्केट में ये आईपीओ कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। ग्रे मार्केट में इसका जीएपमी 135 रुपये चल रहा है। इस आईपीओ से 13.62 फीसदी का मुनाफा हो सकता है। 

    आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ को लेकर बड़े ब्रोकरेज फर्म क्या कह रहे हैं। 

    क्या कह रहे हैं बड़े ब्रोकरेज फर्म?

    Concept PR के अनुसार आदित्य बिड़ला मनी, बीपी वेल्थ और वेंचुरा सिक्योरिटीज जैसी प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों ने इसे "सब्सक्राइब" की रेटिंग दी है। इसका PE 30 गुना है। ये कंपनी मुख्य 4 दशकों से ग्रेनाइट को निकालने और प्रोसेसिंग का काम करती है। 

    वहीं कंपनी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ग्रेनाइट के बिजनेस में भारत में उसका 62 फीसदी योगदान है। 

    आइए अब इस आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं। 

    कितना रहा रेवेन्यू?

    कंपनी का साल 2024-25 में नेट प्रॉफिट 33 फीसदी  बढ़कर 133.3 करोड़ रुपये रहा। वहीं इसका रेवेन्यू 626.2 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2023 से 2025 तक कंपनी के रेवेन्यू का CAGR 11.63 फीसदी रहा। EBITDA 38.47 फीसदी और पेट 40.53 फीसदी है। 


    Midwest IPO बेसिक डिटेल्स

    कितने शेयर्स होंगे इश्यू?

    इस आईपीओ के तहत 250 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 201 करोड़ के ऑफर फोर सेल जारी किया जाएगा। 

    कितना होगा प्राइस बैंड? 

    इसका प्राइस बैंड 1014 रुपये से लेकर 1065 रुपये तक का है। 

    कितना है लॉट साइज?

    इसका लॉट साइज  14 इक्विटी शेयर्स का है।

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    " आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"