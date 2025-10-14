Language
    तो चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे है ट्रंप की चाल, इस कदम से हो गई किल्लत और आसमान छू रही कीमतें

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    Silver Rate Today: चांदी की मांग बढ़ने और आपूर्ति घटने से बाजार में कमी आई है। दिवाली जैसे त्योहारों के कारण भारत में मांग और बढ़ी है। चांदी की कीमत 1,76,175 रुपये प्रति किलो है, जिससे म्यूचुअल फंड को निवेश रोकना पड़ा। अमेरिका द्वारा चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल करने की योजना से भी कीमतों में उछाल आया है। उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक उपयोग बढ़ने से भी कीमतें बढ़ रही हैं।

    तो चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे है ट्रंप की चाल, इस कदम से हो गई किल्लत और आसमान छू रही कीमतें

    नई दिल्ली।  Silver Rate Today: चांदी। एक ऐसी धातु जिसकी डिमांड इस समय इतनी बढ़ गई है कि इसकी शॉर्टेज हो गई है। भारत में दिवाली का त्योहार आ रहा है। धनतेरस पर लोग चांदी से जुड़ी चीजें खरीदते हैं। इस दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्वेलर्स के पास चांदी ही नहीं है।

    इन शहरों में रहने वाले लोगों को चांदी की ज्वेलरी हो या फिर बर्तन हो, मिल ही नहीं पा रहा है। आज यानी 14 अक्टूबर को भारत में चांदी की कीमत 176175 रुपये प्रति किलो चल रही है। चांदी इतना भाग रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने Silver ETF पर नए निवेश पर रोक लगा दी है।

    चांदी की बढ़ती कीमत और डिमांड के पीछे अब डोनल्ड ट्रंप कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दरअसल, अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डालने के योजना बना ली है। इसे ड्राफ्ट में डाल दिया गया है।

    1 अक्टूबर को खबर आई थी कि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में में पहली बार चांदी (Silver) को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। यह क्लासिफिकेशन चांदी को लिथियम, दुर्लभ मृदा और कोबाल्ट जैसी रणनीतिक सामग्रियों के साथ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में स्थापित करेगा।

    चांदी के भागने के 4 बड़े कारण

    चांदी की भागती कीमत और बढ़ती डिमांड के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। भारत में चांदी वैश्विक कीमतों के मुकाबले भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रही है, क्योंकि दुनिया में इस कीमती धातु का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश लाखों निवेशकों की बढ़ती मांग से जूझ रहा है। वैश्विक कीमतों के मुकाबले प्रीमियम बढ़कर 10% तक पहुंच गया है, जिससे भौतिक रूप से समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) ने नए सब्सक्रिप्शन स्थगित कर दिए हैं।

    हमने चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे का कारण जानने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से संपर्क किया। उन्होंने हमें 4 कारण बताए जिसके चलते चांदी की कीमतें भाग रही हैं। वो चार कारण निम्नलिखित हैं-

    1. उत्पादन में गिरावट
    2. US ने सिल्वर को क्रिटिकल मेटल लिस्ट में किया ड्राफ्ट
    3. चांदी का बढ़ता इंडस्ट्रियल इस्तेमाल
    4. सेंट्रल बैंक द्वारा सिल्वर की खरीदारी

    चांदी के प्रोडक्शन में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में वैश्विक चांदी उत्पादन में गिरावट आने की उम्मीद है, और 2025 और 2030 के बीच लगभग 1% वार्षिक कमी का अनुमान है। यह अनुमानित कमी आपूर्ति घाटे की एक लंबी अवधि के बाद आई है, जहाँ मांग लगातार खनन उत्पादन और पुनर्चक्रण से आगे निकल गई है। चांदी बाजार लगातार आपूर्ति की कमी और बढ़ती मांग का सामना कर रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा हो रहा है।

    Silver Rate Today Major Cities: प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें

    भारत के प्रमुख शहरों में चांदी के दाम
    शहर 10 GM Silver Rate 100 GM Silver Rate 1kg Silver Rate
    अगरतला ₹1,602.1 ₹16,021 ₹1,60,210
    आगरा ₹1,594.9 ₹15,949 ₹1,59,490
    अहमदाबाद ₹1,596.6 ₹15,966 ₹1,59,660
    आइजोल ₹1,600.8 ₹16,008 ₹1,60,080
    इलाहाबाद ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    अमृतसर ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    औरंगाबाद ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    बैंगलोर ₹1,593.2 ₹15,932 ₹1,59,320
    बरेली ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    बेलगाम ₹1,593.2 ₹15,932 ₹1,59,320
    भोपाल ₹1,593.6 ₹15,936 ₹1,59,360
    भुवनेश्वर ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    चंडीगढ़ ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    चेन्नई ₹1,596.5 ₹15,965 ₹1,59,650
    कोयंबटूर ₹1,596.5 ₹15,965 ₹1,59,650
    दमन ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    देहरादून ₹1,592.7 ₹15,927 ₹1,59,270
    दिल्ली ₹1,589.2 ₹15,892 ₹1,58,920
    धनबाद ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    दिसपुर ₹1,595.3 ₹15,953 ₹1,59,530
    फरीदाबाद ₹1,591.5 ₹15,915 ₹1,59,150
    गांधीनगर ₹1,594 ₹15,940 ₹1,59,400
    गंगटोक ₹1,600.3 ₹16,003 ₹1,60,030
    गाजियाबाद ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    गुडगाँव ₹1,591.5 ₹15,915 ₹1,59,150
    गुवाहाटी ₹1,595.3 ₹15,953 ₹1,59,530
    ग्वालियर ₹1,593.6 ₹15,936 ₹1,59,360
    हावड़ा ₹1,589.8 ₹15,898 ₹1,58,980
    हुबली ₹1,593.2 ₹15,932 ₹1,59,320
    हैदराबाद ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    इम्फाल ₹1,598.6 ₹15,986 ₹1,59,860
    इंदौर ₹1,593.6 ₹15,936 ₹1,59,360
    ईटानगर ₹1,596.5 ₹15,965 ₹1,59,650
    जबलपुर ₹1,593.6 ₹15,936 ₹1,59,360
    जयपुर ₹1,591.7 ₹15,917 ₹1,59,170
    जोधपुर ₹1,591.7 ₹15,917 ₹1,59,170
    कल्याण ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    कानपुर ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    केरल ₹1,596.8 ₹15,968 ₹1,59,680
    कोच्चि ₹1,596.8 ₹15,968 ₹1,59,680
    कोहिमा ₹1,599.1 ₹15,991 ₹1,59,910
    कोल्हापुर ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    कोलकाता ₹1,589.8 ₹15,898 ₹1,58,980
    कोटा ₹1,591.7 ₹15,917 ₹1,59,170
    लक्षद्वीप ₹1,607.5 ₹16,075 ₹1,60,750
    लखनऊ ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    लुधियाना ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    मदुरै ₹1,596.5 ₹15,965 ₹1,59,650
    मंगलौर ₹1,593.2 ₹15,932 ₹1,59,320
    मणिपुर ₹1,598.6 ₹15,986 ₹1,59,860
    मेरठ ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    मुंबई ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    मैसूर ₹1,593.2 ₹15,932 ₹1,59,320
    नागपुर ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    नासिक ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    नोएडा ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    ओडिशा ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    पणजी ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    पटना ₹1,591 ₹15,910 ₹1,59,100
    पुदुचेरी ₹1,597.6 ₹15,976 ₹1,59,760
    पुणे ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    पंजाब ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    रायपुर ₹1,591.3 ₹15,913 ₹1,59,130
    राजमुंदरी ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    राजकोट ₹1,594 ₹15,940 ₹1,59,400
    रांची ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    शिलांग ₹1,598.2 ₹15,982 ₹1,59,820
    सिल्वासा ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    सोलापुर ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    श्रीनगर ₹1,594.6 ₹15,946 ₹1,59,460
    सूरत ₹1,594 ₹15,940 ₹1,59,400
    थाइन ₹1,591.9 ₹15,919 ₹1,59,190
    तिरुवनंतपुरम ₹1,596.8 ₹15,968 ₹1,59,680
    त्रिशूर ₹1,596.8 ₹15,968 ₹1,59,680
    तिरुपति ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    वडोदरा ₹1,594 ₹15,940 ₹1,59,400
    वाराणसी ₹1,592.3 ₹15,923 ₹1,59,230
    विजयवाड़ा ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440
    विशाखापत्तनम ₹1,594.4 ₹15,944 ₹1,59,440

