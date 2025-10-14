तो चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे है ट्रंप की चाल, इस कदम से हो गई किल्लत और आसमान छू रही कीमतें

नई दिल्ली। Silver Rate Today: चांदी। एक ऐसी धातु जिसकी डिमांड इस समय इतनी बढ़ गई है कि इसकी शॉर्टेज हो गई है। भारत में दिवाली का त्योहार आ रहा है। धनतेरस पर लोग चांदी से जुड़ी चीजें खरीदते हैं। इस दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्वेलर्स के पास चांदी ही नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन शहरों में रहने वाले लोगों को चांदी की ज्वेलरी हो या फिर बर्तन हो, मिल ही नहीं पा रहा है। आज यानी 14 अक्टूबर को भारत में चांदी की कीमत 176175 रुपये प्रति किलो चल रही है। चांदी इतना भाग रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने Silver ETF पर नए निवेश पर रोक लगा दी है।

चांदी के भागने के 4 बड़े कारण चांदी की भागती कीमत और बढ़ती डिमांड के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। भारत में चांदी वैश्विक कीमतों के मुकाबले भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रही है, क्योंकि दुनिया में इस कीमती धातु का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश लाखों निवेशकों की बढ़ती मांग से जूझ रहा है। वैश्विक कीमतों के मुकाबले प्रीमियम बढ़कर 10% तक पहुंच गया है, जिससे भौतिक रूप से समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) ने नए सब्सक्रिप्शन स्थगित कर दिए हैं।

हमने चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे का कारण जानने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से संपर्क किया। उन्होंने हमें 4 कारण बताए जिसके चलते चांदी की कीमतें भाग रही हैं। वो चार कारण निम्नलिखित हैं- उत्पादन में गिरावट US ने सिल्वर को क्रिटिकल मेटल लिस्ट में किया ड्राफ्ट चांदी का बढ़ता इंडस्ट्रियल इस्तेमाल सेंट्रल बैंक द्वारा सिल्वर की खरीदारी चांदी के प्रोडक्शन में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में वैश्विक चांदी उत्पादन में गिरावट आने की उम्मीद है, और 2025 और 2030 के बीच लगभग 1% वार्षिक कमी का अनुमान है। यह अनुमानित कमी आपूर्ति घाटे की एक लंबी अवधि के बाद आई है, जहाँ मांग लगातार खनन उत्पादन और पुनर्चक्रण से आगे निकल गई है। चांदी बाजार लगातार आपूर्ति की कमी और बढ़ती मांग का सामना कर रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा हो रहा है।