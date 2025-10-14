तो चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे है ट्रंप की चाल, इस कदम से हो गई किल्लत और आसमान छू रही कीमतें
Silver Rate Today: चांदी की मांग बढ़ने और आपूर्ति घटने से बाजार में कमी आई है। दिवाली जैसे त्योहारों के कारण भारत में मांग और बढ़ी है। चांदी की कीमत 1,76,175 रुपये प्रति किलो है, जिससे म्यूचुअल फंड को निवेश रोकना पड़ा। अमेरिका द्वारा चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल करने की योजना से भी कीमतों में उछाल आया है। उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक उपयोग बढ़ने से भी कीमतें बढ़ रही हैं।
नई दिल्ली। Silver Rate Today: चांदी। एक ऐसी धातु जिसकी डिमांड इस समय इतनी बढ़ गई है कि इसकी शॉर्टेज हो गई है। भारत में दिवाली का त्योहार आ रहा है। धनतेरस पर लोग चांदी से जुड़ी चीजें खरीदते हैं। इस दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्वेलर्स के पास चांदी ही नहीं है।
इन शहरों में रहने वाले लोगों को चांदी की ज्वेलरी हो या फिर बर्तन हो, मिल ही नहीं पा रहा है। आज यानी 14 अक्टूबर को भारत में चांदी की कीमत 176175 रुपये प्रति किलो चल रही है। चांदी इतना भाग रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने Silver ETF पर नए निवेश पर रोक लगा दी है।
यह भी पढ़ें- क्या धनतेरस पर नहीं खरीद पाएंगे चांदी, 1 किलो छोड़िए 1 ग्राम के लिए भी किल्लत! एक्सपर्ट से जानिए क्यों हो रहा ऐसा
चांदी की बढ़ती कीमत और डिमांड के पीछे अब डोनल्ड ट्रंप कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दरअसल, अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डालने के योजना बना ली है। इसे ड्राफ्ट में डाल दिया गया है।
1 अक्टूबर को खबर आई थी कि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में में पहली बार चांदी (Silver) को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। यह क्लासिफिकेशन चांदी को लिथियम, दुर्लभ मृदा और कोबाल्ट जैसी रणनीतिक सामग्रियों के साथ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में स्थापित करेगा।
चांदी के भागने के 4 बड़े कारण
चांदी की भागती कीमत और बढ़ती डिमांड के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। भारत में चांदी वैश्विक कीमतों के मुकाबले भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रही है, क्योंकि दुनिया में इस कीमती धातु का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश लाखों निवेशकों की बढ़ती मांग से जूझ रहा है। वैश्विक कीमतों के मुकाबले प्रीमियम बढ़कर 10% तक पहुंच गया है, जिससे भौतिक रूप से समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) ने नए सब्सक्रिप्शन स्थगित कर दिए हैं।
हमने चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे का कारण जानने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से संपर्क किया। उन्होंने हमें 4 कारण बताए जिसके चलते चांदी की कीमतें भाग रही हैं। वो चार कारण निम्नलिखित हैं-
- उत्पादन में गिरावट
- US ने सिल्वर को क्रिटिकल मेटल लिस्ट में किया ड्राफ्ट
- चांदी का बढ़ता इंडस्ट्रियल इस्तेमाल
- सेंट्रल बैंक द्वारा सिल्वर की खरीदारी
चांदी के प्रोडक्शन में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में वैश्विक चांदी उत्पादन में गिरावट आने की उम्मीद है, और 2025 और 2030 के बीच लगभग 1% वार्षिक कमी का अनुमान है। यह अनुमानित कमी आपूर्ति घाटे की एक लंबी अवधि के बाद आई है, जहाँ मांग लगातार खनन उत्पादन और पुनर्चक्रण से आगे निकल गई है। चांदी बाजार लगातार आपूर्ति की कमी और बढ़ती मांग का सामना कर रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा हो रहा है।
Silver Rate Today Major Cities: प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें
|भारत के प्रमुख शहरों में चांदी के दाम
|शहर
|10 GM Silver Rate
|100 GM Silver Rate
|1kg Silver Rate
|अगरतला
|₹1,602.1
|₹16,021
|₹1,60,210
|आगरा
|₹1,594.9
|₹15,949
|₹1,59,490
|अहमदाबाद
|₹1,596.6
|₹15,966
|₹1,59,660
|आइजोल
|₹1,600.8
|₹16,008
|₹1,60,080
|इलाहाबाद
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|अमृतसर
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|औरंगाबाद
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|बैंगलोर
|₹1,593.2
|₹15,932
|₹1,59,320
|बरेली
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|बेलगाम
|₹1,593.2
|₹15,932
|₹1,59,320
|भोपाल
|₹1,593.6
|₹15,936
|₹1,59,360
|भुवनेश्वर
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|चंडीगढ़
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|चेन्नई
|₹1,596.5
|₹15,965
|₹1,59,650
|कोयंबटूर
|₹1,596.5
|₹15,965
|₹1,59,650
|दमन
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|देहरादून
|₹1,592.7
|₹15,927
|₹1,59,270
|दिल्ली
|₹1,589.2
|₹15,892
|₹1,58,920
|धनबाद
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|दिसपुर
|₹1,595.3
|₹15,953
|₹1,59,530
|फरीदाबाद
|₹1,591.5
|₹15,915
|₹1,59,150
|गांधीनगर
|₹1,594
|₹15,940
|₹1,59,400
|गंगटोक
|₹1,600.3
|₹16,003
|₹1,60,030
|गाजियाबाद
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|गुडगाँव
|₹1,591.5
|₹15,915
|₹1,59,150
|गुवाहाटी
|₹1,595.3
|₹15,953
|₹1,59,530
|ग्वालियर
|₹1,593.6
|₹15,936
|₹1,59,360
|हावड़ा
|₹1,589.8
|₹15,898
|₹1,58,980
|हुबली
|₹1,593.2
|₹15,932
|₹1,59,320
|हैदराबाद
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|इम्फाल
|₹1,598.6
|₹15,986
|₹1,59,860
|इंदौर
|₹1,593.6
|₹15,936
|₹1,59,360
|ईटानगर
|₹1,596.5
|₹15,965
|₹1,59,650
|जबलपुर
|₹1,593.6
|₹15,936
|₹1,59,360
|जयपुर
|₹1,591.7
|₹15,917
|₹1,59,170
|जोधपुर
|₹1,591.7
|₹15,917
|₹1,59,170
|कल्याण
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|कानपुर
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|केरल
|₹1,596.8
|₹15,968
|₹1,59,680
|कोच्चि
|₹1,596.8
|₹15,968
|₹1,59,680
|कोहिमा
|₹1,599.1
|₹15,991
|₹1,59,910
|कोल्हापुर
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|कोलकाता
|₹1,589.8
|₹15,898
|₹1,58,980
|कोटा
|₹1,591.7
|₹15,917
|₹1,59,170
|लक्षद्वीप
|₹1,607.5
|₹16,075
|₹1,60,750
|लखनऊ
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|लुधियाना
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|मदुरै
|₹1,596.5
|₹15,965
|₹1,59,650
|मंगलौर
|₹1,593.2
|₹15,932
|₹1,59,320
|मणिपुर
|₹1,598.6
|₹15,986
|₹1,59,860
|मेरठ
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|मुंबई
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|मैसूर
|₹1,593.2
|₹15,932
|₹1,59,320
|नागपुर
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|नासिक
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|नोएडा
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|ओडिशा
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|पणजी
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|पटना
|₹1,591
|₹15,910
|₹1,59,100
|पुदुचेरी
|₹1,597.6
|₹15,976
|₹1,59,760
|पुणे
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|पंजाब
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|रायपुर
|₹1,591.3
|₹15,913
|₹1,59,130
|राजमुंदरी
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|राजकोट
|₹1,594
|₹15,940
|₹1,59,400
|रांची
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|शिलांग
|₹1,598.2
|₹15,982
|₹1,59,820
|सिल्वासा
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|सोलापुर
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|श्रीनगर
|₹1,594.6
|₹15,946
|₹1,59,460
|सूरत
|₹1,594
|₹15,940
|₹1,59,400
|थाइन
|₹1,591.9
|₹15,919
|₹1,59,190
|तिरुवनंतपुरम
|₹1,596.8
|₹15,968
|₹1,59,680
|त्रिशूर
|₹1,596.8
|₹15,968
|₹1,59,680
|तिरुपति
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|वडोदरा
|₹1,594
|₹15,940
|₹1,59,400
|वाराणसी
|₹1,592.3
|₹15,923
|₹1,59,230
|विजयवाड़ा
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
|विशाखापत्तनम
|₹1,594.4
|₹15,944
|₹1,59,440
यह भी पढ़ें- Gold Rate: दशहरे पर सोने से भंग हुआ मोह, आसमान छूती कीमतों से गिरी डिमांड; दिवाली तक गिरेंगे या बढ़ेंगे दाम?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।