Gold Rate: दशहरे पर सोने से भंग हुआ मोह, आसमान छूती कीमतों से गिरी डिमांड; दिवाली तक गिरेंगे या बढ़ेंगे दाम?

Gold Rate इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस दशहरे पर सोने की मांग में 25% की गिरावट आई है जो 18 टन रही जिसका मुख्य कारण आसमान छूती कीमतें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली तक सोने की कीमत 1.22 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। दामों के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड की बिक्री में लगभग 30-35% की वृद्धि हुई।

नई दिल्ली। Gold Rate: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, इस दशहरे पर सोने की मांग में भारी गिरावट देखी गई और पिछले साल इसी त्यौहार के दौरान 24 टन की तुलना में बिक्री 25% घटकर 18 टन रह गई। यानी कहा जा सकता है कि इस दशहरा पर लोगों का मोह सोने से भंग हो गया।

दरअसल, मांग में आई गिरावट की मुख्य वजह सोने की आसमान छूती कीमतें (High Gold Rate) भी रहीं। इतना ही नहीं दिवाली के मौके पर इसकी कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यह तेजी अभी खत्म नहीं हुई है, और दिवाली से पहले ही सोने की कीमत 1.22 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, "पिछले साल दशहरा बेहतर था क्योंकि सोने की बिक्री 24 टन थी। इस साल दशहरे पर कीमतें 1.16 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई हैं, जिससे मांग प्रभावित हुई है।" कीमत के लिहाज से Gold की बिक्री बढ़ी अगर दामों के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड की बिक्री में लगभग 30-35% की वृद्धि हुई। यह कीमतों में हुए इजाफे को दर्शाती है। गुरुवार को मनाए गए दशहरे पर सोने की कीमत 1.16 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी। पिछले साल के 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से तेज वृद्धि। बिक्री में कमी के बावजूद, कई ग्राहक धनतेरस, दिवाली और आगामी शादियों के मौसम के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कीमतों में जल्द ही गिरावट आने की संभावना नहीं है। सोने का सांस्कृतिक महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से दशहरे पर सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लाने के लिए खरीदा जाता है।

शुक्रवार को खुदरा दरें जीएसटी को छोड़कर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,883 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गईं। सिक्के और हल्के आभूषण लोकप्रिय हो रहे हैं। ज्वैलर्स ने बताया कि इस दशहरा में सोने और चांदी के सिक्कों की मांग मजबूत रही। 5 ग्राम सोने और 20 ग्राम चांदी के सिक्के निवेशकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे।