YouTube लाया भारत में सस्ता एड फ्री प्लान, ₹89 में 'प्रीमियम लाइट पायलट' का सब्सक्रिप्शन, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली। यूट्यूब यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, यूट्यूब ने कहा कि वह आज भारत में अपना प्रीमियम लाइट पायलट (Premium Lite pilot) का विस्तार शुरू करने जा रहा है। प्रीमियम लाइट दर्शकों को YouTube पर एड-फ्री वीडियो का आनंद लेने का एक नया और किफ़ायती तरीका प्रदान करता है। खास बात है कि इस प्लान की कीमत ₹89 प्रति माह है। यूट्यूब यह विस्तार ऐसे समय में कर रहा है जब YouTube Music और Premium के दुनिया भर में ट्रायल सहित 12.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं।

कंपनी ने कहा कि YouTube Music और Premium लॉन्च करने के बाद से, हमने सब्सक्राइबर्स को उनके पसंदीदा कंटेंट का आनंद लेने के कई तरीके देने पर फोकस किया है, और Premium Lite इसी दिशा में एक नया कदम है। YouTube Music और Premium, और Premium Lite का विस्तार, हमारे क्रिएटर्स और पार्टनर्स के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा कर रहा है।

क्यों खास ये प्लान भारत में YouTube प्रीमियम लाइट की शुरुआत, दर्शकों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, जिससे यूजर्स विभिन्न क्रिएटर्स और सेगमेंट के अपने पसंदीदा कंटेट का आनंद कम से कम रुकावटों के साथ ले सकें।

यूट्यूब ने कहा कि हम अपे प्रीमियम लाइट प्लान की टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पास उन दर्शकों के लिए सुविधाओं और लाभों का सही संतुलन हो जो ज़्यादातर एड-फ्री वीडियो देखना चाहते हैं।