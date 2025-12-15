Language
    ये हैं दुनिया की टॉप-10 स्टील कंपनियां, JSW और Tata Steel नंबर एक वाली से कितनी पीछे?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    दुनिया भर में स्टील इंडस्ट्री आर्थिक विकास की रीढ़ है। मार्केट कैप के अनुसार, न्यूक्योर पहले स्थान पर है। आर्सेलर मित्तल दूसरे और जेएसडब्ल्यू स्टील ती ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुनिया की टॉप-10 स्टील कंपनियां, नंबर-1 से JSW और टाटा स्टील कितनी पीछे?

    नई दिल्ली। दुनिया भर में स्टील इंडस्ट्री आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ मानी जाती है। भारत में टाटा स्टील, JSW जैसी दिग्गज स्टील कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इनकी क्या स्थिति है। यहां हम आपको मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की टॉप-10 कंपनियों के बारे में बता रहे हैं।  बाजार पूंजीकरण (Market Capitalization) के आधार पर दुनिया की टॉप-10 स्टील कंपनियों की लिस्ट बता रहे हैं।

    इस लिस्ट में अमेरिका की न्यूक्योर (Nucor) कंपनी पहले स्थान पर है। न्यूक्योर का मार्केट कैप करीब 3.42 लाख करोड़ रुपये है, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाता है। दूसरे नंबर पर आर्सेलर मित्तल (ArcelorMittal) है, जिसका हेडक्वार्टर लक्जमबर्ग में है और इसका मार्केट कैप 3.19 लाख करोड़ रुपये के आसपास है।

    भारत की बात करें तो JSW स्टील ने तीसरा स्थान हासिल किया है। JSW स्टील का मार्केट कैप 2.72 लाख करोड़ रुपये है। अगर इसकी तुलना नंबर-1 कंपनी न्यूक्योर से करें, तो JSW स्टील करीब 6.99 लाख करोड़ रुपये के अंतर से पीछे है। इसके बावजूद, JSW का तीसरे स्थान पर होना भारतीय स्टील सेक्टर की वैश्विक ताकत को दिखाता है।

    दुनिया की पहले नंबर की कंपनी से टाटा स्टील कितना पीछे?

    वहीं, टाटा स्टील (Tata Steel) इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। Tata Steel का मार्केट कैप 2.15 लाख करोड़ रुपये है। Nucor के मुकाबले Tata Steel लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये पीछे है। हालांकि अंतर बड़ा दिखता है, लेकिन टाटा स्टील की ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक ऑपरेशंस इसे लगातार मजबूत बनाए हुए हैं।

    रैंक नाम मार्केट कैप (लाख करोड़ रुपये में) किस देश की कंपनी
    1 Nucor 3.42 अमेरिका
    2 ArcelorMittal 3.19 लग्जमबर्ग
    3 JSW Steel 2.72 भारत
    4 Steel Dynamics 2.29 अमेरिका
    5 Tata Steel 2.15 भारत
    6 Baosteel 1.97 चीन
    7 Tenaris 1.89 लग्जमबर्ग
    8 Nippon Steel 1.84 जापान
    9 China Steel 1.72 ताइवान
    10 POSCO 1.47 साउथ कोरिया

     

    लिस्ट में अमेरिका की स्टील डायनामिक्स (Steel Dynamics) चौथे स्थान पर है, जबकि चीन की बाओस्टील (Baosteel), जापान की निप्पॉन स्टील (Nippon Steel), दक्षिण कोरिया की POSCO और ताइवान की चाइना स्टील (China Steel) भी टॉप-10 में शामिल हैं।

    कुल मिलाकर, यह रैंकिंग दिखाती है कि भारतीय स्टील कंपनियां तेजी से वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और ग्रीन स्टील पर बढ़ते फोकस से JSW और Tata Steel जैसी कंपनियों की स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है।

