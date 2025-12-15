कौन है मेक्सिको का सबसे अमीर शख्स? दौलत में अंबानी को देता है टक्कर

नई दिल्ली। दुनिया में एक से एक बड़े अरबपति हैं। कई देश ऐसे हैं, जहां कई अरबपति होते हैं। जैसे कि भारत में मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और गौतम अदाणी आदि। मगर क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में सबसे अमीर शख्स कौन है? आइए आपको बताते हैं।

मेक्सिको का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? मेक्सिको के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कार्लोस स्लिम हेलू (Carlos Slim Helú)। हेलू और उनका परिवार लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम फर्म, अमेरिका मोविल (América Móvil) को कंट्रोल करता है। विदेशी टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ मिलकर, हेलू ने साल 1990 में मेक्सिको की एकमात्र फोन कंपनी टेल्मेक्स में हिस्सेदारी खरीदी। टेल्मेक्स अब अमेरिका मोविल का हिस्सा है।

कितनी है कार्लोस स्लिम हेलू की नेटवर्थ? फोर्ब्स के अनुसार कार्लोस स्लिम हेलू की नेटवर्थ उनके परिवार समेत 103.7 अरब डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 9.40 लाख करोड़ रुपये बनती है। हेलू दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स हैं।

कितनी है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ? फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 111.1 अरब डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 10.07 लाख करोड़ रुपये बनती है। अंबानी दुनिया के 16वें सबसे अमीर शख्स हैं। किन-किन सेक्टरों में फैला है हेलू का कारोबार? हेलू की मैक्सिकन कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, माइनिंग और रियल एस्टेट कंपनियों में भी हिस्सेदारी रखते हैं। पहले उनके पास द न्यूयॉर्क टाइम्स में 17% हिस्सेदारी थी। उनके दामाद फर्नांडो रोमेरो ने मैक्सिको सिटी में सोमाया म्यूजियम डिजाइन किया है, जहाँ हेलू का बड़ा और अलग-अलग तरह का आर्ट कलेक्शन रखा है।

हेलू और उनके परिवार के पास ग्रूपो कार्सो का 76% हिस्सा है, जो लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े ग्रुप में से एक है।