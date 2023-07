Wipro Q1 Results: कंपनी को 2870 करोड़ की नेट प्रॉफिट, AI में बड़ा निवेश करेगी विप्रो

Wipro ने आज यानी 13 जुलाई को जून तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2870 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज करने की घोषणा की है। कंपनी ने घोषणा की है कि वो AI में तगड़ा निवेश करने जा रही है।

Wipro Q1 net profit rises 12 pc to Rs 2870 crore check details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आईटी कंपनी Wipro ने आज यानी 13 जुलाई को जून तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,870 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज करने की घोषणा की है। हालांकि, कंपनी विश्लेषकों के अनुमान से चूक गई है। ग्राहकों द्वारा विवेकाधीन खर्च कम करने से उसके वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ा है। विप्रो ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में "मजबूत डील क्लोजर" देखी और कुल अनुबंध मूल्य के संदर्भ में, कंपनी ने 1.2 बिलियन अमरीकी डालर पर बड़ी डील बुकिंग बंद की, जो साल दर साल 9 प्रतिशत अधिक है। Wipro को हुई 22,831 करोड़ की नेट प्रॉफिट Wipro के सीईओ और प्रबंध निदेशक थियरी डेलापोर्टे ने एक आय सम्मेलन के दौरान कहा, "हमारे चारों ओर, लगभग हर उद्योग में, व्यवसाय कमजोर मैक्रो वातावरण के जवाब में विवेकाधीन खर्चों को कम कर रहे हैं। इसका हमारे राजस्व पर भी असर पड़ा है।" बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी सेवा कंपनी ने जून तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 2,870 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, क्रमिक रूप से देखा जाए तो मार्च तिमाही की तुलना में कंपनी का शुद्ध लाभ 6.6 प्रतिशत कम था। वहीं, जून में समाप्त तीन महीनों में विप्रो की परिचालन से आय 6 फीसदी बढ़कर 22,831 करोड़ रुपये हो गई है। शेयरधारकों को 1.5 बिलियन डॉलर लौटाएगी कंपनी कंपनी ने प्रोडक्शन में सुधार, प्रतिभा के उपयोग और निश्चित लागतों का प्रबंधन करके बेहतर परिचालन मार्जिन का प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा, "इस तिमाही में, हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा बायबैक बंद कर दिया है, जिससे हम अपने शेयरधारकों को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लौटा सकेंगे।" पिछले तीन महीनों की तुलना में जून तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 8,812 कम हो गई है। जून तिमाही के अंत में, विप्रो की कर्मचारियों की संख्या 2,49,758 रही, जबकि मार्च तिमाही में यह 2,58,570 थी। इसके अलावा, विप्रो प्रमुख ने कहा कि अन्य सभी क्षेत्रों की तरह आईटी उद्योग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रगति कर रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि वो AI में तगड़ा निवेश करने जा रही है।

Edited By: Rammohan Mishra