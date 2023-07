आम यूजर्स के लिए जेनरेटिव एआई प्रोडक्ट को रेगुलेट करेगा चीन, नए नियमों का किया एलान

China New Rule For Artificial Intelligence चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर नियमों का सेट जारी किया है। चीन के शक्तिशाली साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CAC) ने कहा कि है कि सर्विस प्रोवाइडर को प्रोडक्ट लॉन्च से पहले सुरक्षा मूल्यांकन करने और एल्गोरिदम फाइलिंग प्रक्रियाएं करने की जरूरत होगी।

China issued a set of interim measures on Thursday to manage the booming generative artificial intelligence

नई दिल्ली, टेक डेस्क। चीन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल दौड़ में शामिल हो गया है, जिसमें Baidu और अलीबाबा जैसी कंपनियों के करीब 80 AI मॉडल और पिछले छह महीनों में लगभग 14 बिलियन डॉलर की फंडिंग आकर्षित करने वाले स्टार्टअप शामिल हैं। जहां ओपनएआई के चैटजीपीटी ने 100 मिलियन से अधिक मासिक यूजर्स को आकर्षित किया है वहीं, कोई भी चीनी एआई चैटबॉट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर नियमों का सेट जारी किया है। चीन के शक्तिशाली साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CAC) ने कहा कि है कि सर्विस प्रोवाइडर को प्रोडक्ट लॉन्च से पहले सुरक्षा मूल्यांकन करने और एल्गोरिदम फाइलिंग प्रक्रियाएं करने की जरूरत होगी। ये उपाय 15 अगस्त से प्रभावी होंगे। AI कंपनियों के लिए नए नियम जारी करेगा चीन माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई द्वारा विकसित बेहद लोकप्रिय चैटबॉट चैटजीपीटी की सफलता ने चीन और दुनिया भर में एक जनरेटिव एआई की उम्मीद को नया रूप दिया है। अंतरिम नियम तब आए हैं जब कई चीनी कंपनियों ने अपने एआई प्रोडक्ट का विकास पूरा कर लिया है लेकिन सार्वजनिक लॉन्च के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इंटरनेट निगरानी संस्था ने कहा कि देश में दी जाने वाली एआई सेवाएं चीन के समाजवादी मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि नियामक विभिन्न जेनेरिक एआई टेक्नोलॉजी की विशेषताओं और इस्तेमाल के मामलों के आधार पर नियम या दिशानिर्देश तैयार करेंगे। चीन के जेनरेटिव एआई नियम क्या हैं? नियम केवल जनरेटिव एआई सर्विस पर लागू होंगे जो अनुसंधान संस्थानों में विकसित होने के बजाय आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। सीएसी ने कहा कि जेनरेटिव एआई सेवाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई जेनेरिक एआई सर्विस कंटेंट पाता है, तो उसे उस कंटेंट को रिलीज करने से रोकने, एल्गोरिदम में सुधार करने और फिर उस कंटेंट को संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए उपाय करना चाहिए। नियामक चीन के विकास पर कड़ी नजर रखते हुए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी बनाने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

