GST पर मिल गई बड़ी राहत, क्या बैंक लोन पर RBI दशहरे से पहले देगा सौगात, ब्याज दरें कम होने की कितनी संभावना?

29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक होने वाली है और एक अक्तूबर को आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिजर्व बैंक आगामी एमपीसी बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की घोषणा कर सकता है क्योंकि इस स्तर पर यह सर्वोत्तम संभव विकल्प है।

नई दिल्ली। 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था, 6 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने नई दरें तय (GST New Rates) की और अब 22 सितंबर से यह प्रभावी हो गई हैं। सरकार के बाद अब करोड़ों लोग आरबीआई से भी बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल, 29 सितंबर से 1 अक्तूबर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी (RBI MPC Meet) की बैठक होने वाली है और इसमें ब्याज दरों में कटौती को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।

आरबीआई की इस बैठक से पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि रिजर्व बैंक आगामी एमपीसी बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की घोषणा कर सकता है, क्योंकि इस स्तर पर यह सर्वोत्तम संभव विकल्प है।

एसबीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सितंबर में टाइप न्यू्ट्रल रुख के साथ ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि, सितंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती आरबीआई के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।" रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करना उचित और तर्कसंगत दोनों है, क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और भविष्य में इसमें और कमी आने की संभावना है, इसलिए इस फैसले पर केंद्रीय बैंक द्वारा सोच-समझकर संवाद की आवश्यकता होगी।