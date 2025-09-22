Language
    New GST Rates: दूध, दही, घी, पनीर, बटर, सब हुआ सस्ता; Amul-Mother Dairy कितने में बेच रहे सामान, देखें लिस्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:17 PM (IST)

    New GST Rates मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं जिससे घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों पर कर कम हो गया है। Amul और Mother Dairy ने दूध दही घी और पनीर जैसे उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। यूएचटी दूध पर जीएसटी 5% से घटकर 0% हो गया है।

    New GST Rates: दूध, दही, घी, पनीर, बटर, आज से सब हुआ सस्ता; Amul-Mother Dairy प्रोडक्ट कितने सस्ते, चेक करें

    नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम की शुरुआत में एक बड़े उत्साह के साथ, मोदी सरकार द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (New GST Rates) आज, 22 सितंबर, 2025 से लागू हो गए। आज से (नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर) से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए घरेलू सामान, कार, टीवी, बाइक आदि सस्ते हो गए। कई खाद्य पदार्थों को शून्य या 0% कर की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनमें रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूध, दही, घी, पनीर, बटर सब कुछ सस्ता हो गया। Amul और Mother Dairy ने पहले ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम सस्ते कर दिए थे। आइए जानते हैं कि दोनों डेयरी कंपनियों के दूध से लेकर दही तक की कीमत कितनी है।

    Amul ने मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पादों के पैक की कीमतों में कटौती की है। नई दरें आज से लागू हो गईं।कीमतों में यह बदलाव जीएसटी दरों (GST Rate Cut) में हालिया कमी के बाद आया है।

    कितना सस्ता हुआ Amul और Mother Dairy का दूध

    New GST Rates के तहत आज से यूएचटी (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध पर जीएसटी 5% से घटकर 0% हो गया। पनीर पर भी 0 टैक्स लगेगा।  मक्खन, घी, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स पर आज से GST 12% से घटकर 5% हो गई है।

    अमूल ताजा टोन्ड मिल्क (1 लीटर UHT) 77 रुपये से घटकर 75 रुपये हो गया है, तथा अमूल गोल्ड (1 लीटर यूएचटी) 83 रुपये से घटकर 80 रुपये हो गया है। वहीं, मदर डेयरी का 1 लीटर यूएचटी मिल्क भी 77 रुपये से घटकर 75 रुपये हो गया है, जबकि 450 ML वाला 33 रुपये से घटकर 32 रुपये हो गया।

    Mother Dairy New GST Rates: मदर डेयरी के सामानों के दाम

    Mother Dairy का दूध कितना सस्ता
    क्रमांक प्रोडक्ट साइज पुराने दाम ₹ में आज से लागू हुआ रेट ₹ में
    1 यूएचटी दूध (टोंड; टेट्रा पैक) 1 लीटर 77 75
    2 यूएचटी दूध (डबल टोन्ड; पाउच) 450 मिलीलीटर 33 32
    3 मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आम, रबड़ी) 180 मिलीलीटर 30 28
    4

    पनीर

    		 200 ग्राम 95 92
    5 400 ग्राम 180 174
    6 मलाई पनीर 200 ग्राम 100 97
    7

    मक्खन

    		 500 ग्राम 305 285
    8 100 ग्राम 62 58
    9 पनीर क्यूब्स 180 ग्राम 145 135
    10

    पनीर के स्लाइस

    		 200 ग्राम 170 160
    11 480 ग्राम 405 380
    12 780 ग्राम 480 450
    13 पनीर ब्लॉक 200 ग्राम 150 140
    14 चीज़ स्प्रेड (क्रीमी प्लेन, पिरी पिरी, लहसुन और हर्ब्स) 180 ग्राम 120 110
    15 कटा हुआ मोत्ज़ारेला चीज़ 1000 ग्राम 610 575
    16

    घी कार्टन पैक

    		 1 लीटर 675 645
    17 500 मिलीलीटर 345 330
    18 घी टिन 1 लीटर 750 720
    19 घी की थैली 1 लीटर 675 645
    20

    गाय के घी की थैली

    		 1 लीटर 685 655
    21 500 मिलीलीटर 350 335
    22

    गाय के घी का जार

    		 1 लीटर 750 720
    23 500 मिलीलीटर 380 365
    24 200 मिलीलीटर 190 184
    25

    गाय के घी का कार्टन पैक

    		 1 लीटर 685 655
    26 500 मिलीलीटर 350 335
    27 प्रीमियम गाय का घी - गिर गाय 500 मिलीलीटर 999 984

    Amul New GST Rates : अमूल प्रोडक्ट्स के नए दामों की लिस्ट

    Amul का दूध कितना सस्ता
    क्रमांक प्रोडक्ट साइज पुराने दाम ₹ में आज से लागू हुआ रेट ₹ में
    1 TAAZA TONED MILK 1L 77 75
    2 TAAZA TONED MILK 500ml 40 39
    3 TAAZA TONED MILK 200ml 17 16.5
    4 TAAZA TONED MILK BOTTLE 180ml 16 15.5
    5 TAAZA TONED MILK BOTTLE 500ml 40 39
    6 BUFFALO MILK 1L 90 88
    7 BUFFALO LONG-LIFE MILK POUCH 450 ml 37 36
    8 AMUL FRESH PANEER BLOCK 200gm 95 92
    9 AMUL FRESH PANEER BLOCK 1kg 435 420
    10 MALAI PANEER BLOCK 1kg 455 440
    11 MALAI PANEER BLOCK 200gm 99 95
    12 MALAI PANEER DICE 200gm 99 95
    13 Butter 100gm 62 58
    14 Butter Tub 200gm 126 118

    आज सेन्यू जीएसटी रेट्स (New GST Rates) लागू हो गए हैं। सभी चीजें सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा आज से जनता को मिलने लगेगा।

