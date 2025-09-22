New GST Rates: दूध, दही, घी, पनीर, बटर, सब हुआ सस्ता; Amul-Mother Dairy कितने में बेच रहे सामान, देखें लिस्ट

New GST Rates मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं जिससे घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों पर कर कम हो गया है। Amul और Mother Dairy ने दूध दही घी और पनीर जैसे उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। यूएचटी दूध पर जीएसटी 5% से घटकर 0% हो गया है।

नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम की शुरुआत में एक बड़े उत्साह के साथ, मोदी सरकार द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (New GST Rates) आज, 22 सितंबर, 2025 से लागू हो गए। आज से (नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर) से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए घरेलू सामान, कार, टीवी, बाइक आदि सस्ते हो गए। कई खाद्य पदार्थों को शून्य या 0% कर की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनमें रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूध, दही, घी, पनीर, बटर सब कुछ सस्ता हो गया। Amul और Mother Dairy ने पहले ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम सस्ते कर दिए थे। आइए जानते हैं कि दोनों डेयरी कंपनियों के दूध से लेकर दही तक की कीमत कितनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना सस्ता हुआ Amul और Mother Dairy का दूध New GST Rates के तहत आज से यूएचटी (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध पर जीएसटी 5% से घटकर 0% हो गया। पनीर पर भी 0 टैक्स लगेगा। मक्खन, घी, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स पर आज से GST 12% से घटकर 5% हो गई है।

अमूल ताजा टोन्ड मिल्क (1 लीटर UHT) 77 रुपये से घटकर 75 रुपये हो गया है, तथा अमूल गोल्ड (1 लीटर यूएचटी) 83 रुपये से घटकर 80 रुपये हो गया है। वहीं, मदर डेयरी का 1 लीटर यूएचटी मिल्क भी 77 रुपये से घटकर 75 रुपये हो गया है, जबकि 450 ML वाला 33 रुपये से घटकर 32 रुपये हो गया।