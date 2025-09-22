New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इन ‘35 वस्तुओं पर लगेगा 0 टैक्स’, चेक करें लिस्ट
आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दर (New GST Rates) देशभर में लागू हो गई है। जीएसटी रेट कट (GST Rate Cut) को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई चीजें सस्ती हुई है। वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। आइए इन वस्तुओं की लिस्ट देख लेते हैं।
नई दिल्ली। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 22 सितंबर, सोमवार से देशभर में नई जीएसटी दर लागू होने जा रही है। नई जीएसटी रेट के तहत अब दो ही टैक्स स्लेब होंगे। इनमें 5 फीसदी और 18 फीसदी शामिल हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं इन्हीं नई दर में शिफ्ट किया है।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने आम आदमी को दिवाली का तोहफा देते हुए कई चीजों पर शून्य टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब से नीचे दिए वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आइए इनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं।
इन वस्तुओं पर लगेगा '0' टैक्स
इसके अलावा कई वस्तुओं को 5 फीसदी और 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा।
GST Council में हुआ GST Rate Cut का एलान
इस बार हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया। जीएसटी काउंसिल बैठक आयोजित होने से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जल्द वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स यानी जीएसटी को लेकर राहत दे सकती है।
