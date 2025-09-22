New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इन ‘35 वस्तुओं पर लगेगा 0 टैक्स’, चेक करें लिस्ट

आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दर (New GST Rates) देशभर में लागू हो गई है। जीएसटी रेट कट (GST Rate Cut) को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई चीजें सस्ती हुई है। वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। आइए इन वस्तुओं की लिस्ट देख लेते हैं।

नई दिल्ली। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 22 सितंबर, सोमवार से देशभर में नई जीएसटी दर लागू होने जा रही है। नई जीएसटी रेट के तहत अब दो ही टैक्स स्लेब होंगे। इनमें 5 फीसदी और 18 फीसदी शामिल हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं इन्हीं नई दर में शिफ्ट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही मोदी सरकार ने आम आदमी को दिवाली का तोहफा देते हुए कई चीजों पर शून्य टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब से नीचे दिए वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आइए इनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं।

इन वस्तुओं पर लगेगा '0' टैक्स क्रं वस्तु 1 छेना -प्री पैक्ड और लेबल्ड 2 UHT (Ultra-High Temperature) दूध 3 पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड (किसी भी नाम से) 4 पनीर प्री पैकेट और लेबल्ड 5 पिज्जा ब्रेड 6 खाखरा, चपाती या रोटी 7 एक्सरसाइज बुक 8 रबर 9 अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड 10 ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक और नोटबुक्स 11 एगल्सिडेस बीटा 12 एप्टाकॉग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक VIIa 13 ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक 14 इमिग्लूसेरेज़ 15 एस्किमिनिब 16 पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन 17 मेपोलिज़ुमाब 18 टेक्लिस्टामैब 19 डारातुमुमाब / डारातुमुमाब उपचर्म 20 अमिवंतामब 21 रिस्डिप्लाम 22 एलेक्टिनिब 23 ओबिनुटुज़ुमैब 24 रिस्डिप्लाम 25 पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन 26 एंट्रेक्टिनिब 27 एटेज़ोलिज़ुमाब 28 स्पेसोलिमैब 29 वेलाग्लूसेरेज़ अल्फा 30 एगल्सिडेस अल्फा 31 रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल 32 इडुरसल्फेटेज 33 एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा 34 लारोनिडेज़ 35 ओलिपुडेस अल्फा