रोजाना 2200 से अधिक उड़ानें, 60% बाजार पर कब्जा; 2 लाख करोड़ रुपये की कंपनी, फिर कैसे फेल हो रही Indigo?

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी Indigo इस समय चर्चा में है। चर्चा का कारण उड़ानों में देरी और कैंसिल होना। फ्लाइट्स कैंसिल (IndiGo Cancellations) होने से देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स परेशान है। पूरे भारत के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो काउंटरों पर गुस्से वाले सीन जारी हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है और वे कैंसिल हो रही हैं, जिससे हजारों पैसेंजर फंसे हुए हैं।

पिछले कुछ दिनों में इन दिक्कतों की वजह से लगभग 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर सर्विस में देरी हुई और लगातार चौथे दिन भी ऑपरेशनल दिक्कतें जारी रहीं। इन सबके बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रोजाना 2200 से अधिक उड़ाने भरने वाली इंडिगो के साथ ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं।

60% बाजार पर कब्जा रखने वाली इंडिगो क्यों हुई फेल? भारतीय एविएशन सेक्टर में इंडिगो की 60 फीसदी की हिस्सेदारी है। पिछले 6 दिनों में इंडिगो के मार्केट कैप में 25 हजार करोड़ रुपये की कमी है। इस खबर को लिखते समय Indigo की पैरेंट कंपनी InterGlobe Aviation Limited का मार्केट कैप 2,07,250.95 करोड़ रुपये है। लगातार 6वें दिन भी इसके शेयरों में गिरावट जारी है। 6 दिनों में इसके शेयर करीब 11 फीसदी तक गिर चुके हैं। इंडिगो की फ्लाइट में देरी होना और उड़ानें कैंसिल होने की पीछे का मुख्य कारण DGCA द्वारा 1 नवंबर से लागू किए गए नए नियम थे।



Indigo में इस रुकावट का मुख्य कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के बाद क्रू की कमी है। नए क्रू रेस्ट और ड्यूटी नियमों का दूसरा और आखिरी फेज पिछले महीने लागू किया गया था, और इंडिगो इसके लिए तैयार नहीं थी।

यह भी पढ़ें- TATA को पीछे छोड़ Indigo कैसे बनी सबसे बड़ी मुनाफे वाली Airline, IIT कानपुर के लड़के ने की थी इसकी शुरुआत नए FDTL नियमों DGCA FDTL rules) के तहत, पायलटों का वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है और रात में लैंडिंग की संख्या पहले के छह से घटाकर दो कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे इंडिगो की क्रू रोस्टरिंग पर काफी असर पड़ा है। इन नियमों ने रात के घंटों की परिभाषा को भी एक घंटे बढ़ा दिया है, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशंस पर और भी पाबंदियां लग गई हैं। इन नए नियमों का मकसद पायलटों की थकान से बेहतर तरीके से निपटना है, जो एविएशन सेफ्टी में एक बड़ा रिस्क है।



ये नियम शुरू में जून 2024 से लागू होने वाले थे, लेकिन इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस के विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। एयरलाइंस का मुख्य तर्क यह था कि नए नियमों के लिए ज्यादा क्रू मेंबर की जरूरत होगी, और वे इसे धीरे-धीरे और लंबे समय में लागू करना चाहते थे। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद DGCA ने इन नियमों को लागू कर दिया। इन्हें दो चरणों में, जुलाई और नवंबर में लॉन्च किया गया था।



जबकि इंडिगो ने पहले फेज को - जिसमें क्रू के लिए लंबे वीकली रेस्ट पीरियड शामिल थे - बिना ज्यादा असर के मैनेज कर लिया, दूसरा फेज, जिसमें 'रेड आई' फ्लाइट्स के लिए क्रू यूटिलाइजेशन लेवल को कम करना जरूरी था, उसने इंडिगो को दूसरे एयरलाइंस के मुकाबले ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। नए FDTL नियमों के तहत, फ्लाइट क्रू के लिए रात में लैंडिंग की इजाजत अब पहले के छह से घटाकर दो कर दी गई है।



•पायलटों के लिए हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का आराम

•रात को फिर से 12 am–6 am के रूप में डिफाइन किया गया है (पहले यह 12 am–5 am था)

•हर पायलट के लिए ज्यादा से ज्यादा दो नाइट लैंडिंग

•लगातार दो से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं

•रोस्टर में जरूरी बदलाव

नए नियमों के कारण क्रू बफर हुआ जीरो इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए इंडिगो के पास मैनपावर नहीं थी। क्रू प्लानिंग से (crew shortage) जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "इंडिगो ने हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए लगभग चार परसेंट क्रू को बफर के तौर पर रखा है। नए नियमों के कारण क्रू की जरूरत बढ़ने से, अब यह जीरो हो गया है। यह बात सबको पता थी कि नियम नवंबर से लागू होंगे। उसके हिसाब से प्लानिंग न करना एक स्ट्रेटेजिक गलती थी।"

DGCA ने नियमों को लिया वापस इंडिगो के संकट को कम करने के लिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने शुक्रवार को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का एक हिस्सा तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। इस नियम के तहत पहले एयरलाइंस कर्मचारियों की छुट्टियों के दिनों को उनके जरूरी हफ्तों के आराम के दिनों के साथ नहीं जोड़ सकती थीं।



आज दोपहर जारी एक बयान में, डायरेक्टरेट-जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा, "...चल रहे ऑपरेशनल रुकावटों और अलग-अलग एयरलाइंस के प्रतिनिधियों की तरफ से ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की जरूरत को देखते हुए, इस प्रोविजन का रिव्यू करना जरूरी समझा गया है"।

क्या बोली इंडिगो? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, इंडिगो ने इस सिचुएशन के लिए माफी मांगी। कंपनी ने कहा, "हम दिल से माफी मांगते हैं और समझते हैं कि पिछले कुछ दिन आप में से कई लोगों के लिए कितने मुश्किल रहे हैं। हालांकि यह रातों-रात ठीक नहीं होगा, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस बीच आपकी मदद करने और अपने ऑपरेशंस को जल्द से जल्द नॉर्मल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।"